Ortodoncistas realizarán congreso anual en Mexicali del 9 al 10 de octubre

El Colegio de Ortodoncistas de Baja California A.C. realizará su XIII Congreso Anual del 8 al 10 de octubre en Mexicali l Foto: Cortesía

El encuentro reunirá a especialistas para abordar nuevas tecnologías y técnicas de tratamiento, además de generar actividad para el sector turístico y de servicios de la región

Mexicali,B.C.-El Colegio de Ortodoncistas de Baja California A.C. realizará su XIII Congreso Anual del 8 al 10 de octubre en Mexicali, con una agenda enfocada en nuevas tecnologías y mecánicas aplicadas a los tratamientos de ortodoncia.

El encuentro tendrá como eje académico el tema “Tratamiento temprano al tratamiento funcional a través de tecnología y nuevas mecánicas”, con la participación del Dr. Carlos Becerra como ponente principal.

Durante las jornadas académicas se abordarán temas relacionados con tratamientos en dentición mixta, distalamiento mediante anclaje extraalveolar, actualización en ortopedia de Clase III, el sistema EasyPal palatino, así como el manejo transversal y sagital del maxilar superior y los objetivos de tratamiento mediante cirugía ortognática.

El programa iniciará el jueves 8 de octubre con actividades deportivas, entre ellas torneos de golf y pádel, además de una reunión de bienvenida para los participantes.

Para el viernes 9 de octubre está programada la inauguración oficial a la 1:30 de la tarde, seguida de actividades comerciales y una cena formal. También se contempla la realización de la asamblea ordinaria para los socios del Colegio de Ortodoncistas de Baja California.

Además de la capacitación especializada, el congreso tendrá actividades hasta las 20:00 horas del sábado 10 de octubre, por lo que se prevé la llegada y permanencia de especialistas y participantes de otras ciudades, generando actividad para los sectores turístico y de servicios de la región.

Turismo médico impulsa llegada de especialistas a Mexicali

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, el turismo médico es la segunda actividad turística más relevante en Baja California, con una derrama económica superior a los 2 millones de dólares.

En este contexto, autoridades turísticas locales han señalado la coordinación binacional con ciudades fronterizas como Caléxico y Yuma, con acciones dirigidas a agilizar los cruces fronterizos y facilitar el flujo de visitantes y profesionales que participan en actividades de este tipo.

Para socios del COBC la participación está incluida en la anualidad, mientras que para socios de la Asociación Mexicana de Ortodoncia y colegios filiales el costo es de 7 mil pesos; para no socios, 9 mil 500 pesos, y para residentes de posgrado de la Asociación Mexicana de Ortodoncia (AMO), 5 mil 500 pesos.