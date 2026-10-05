Inicia una semana de calor intenso en Mexicali con 38 grados
De acuerdo con los pronósticos extendidos, se espera que las temperaturas sigan incrementando hasta llegar a los 41 grados el próximo miércoles.
Mexicali,B.C.- Esta semana, en la que se esperan algunos días con calor intenso en Mexicali, arrancó con un lunes caluroso de hasta 38 grados centígrados.
De acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se espera un cielo mayormente despejado, con una temperatura mínima de 26 grados.
Por la tarde y noche podrían presentarse vientos ligeros de entre 10 y 15 kilómetros por hora, provenientes del noroeste.
De acuerdo con los pronósticos extendidos, se espera que las temperaturas sigan incrementando hasta llegar a los 41 grados el próximo miércoles, con sensación térmica de hasta 43 grados.
A pesar de que el calor ha disminuido en comparación con meses anteriores, las recomendaciones emitidas por Protección Civil Municipal continúan activas.
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