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Inicia una semana de calor intenso en Mexicali con 38 grados

De acuerdo con los pronósticos extendidos, se espera que las temperaturas sigan incrementando hasta llegar a los 41 grados el próximo miércoles.

Inicia una semana de calor intenso en Mexicali con 38 grados

a semana en Mexicali estará marcada nuevamente por temperaturas extremas, con máximas que oscilarán entre los 42 y 45 grados centígrados l Foto: Archivo

Mexicali,B.C.- Esta semana, en la que se esperan algunos días con calor intenso en Mexicali, arrancó con un lunes caluroso de hasta 38 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se espera un cielo mayormente despejado, con una temperatura mínima de 26 grados.

Por la tarde y noche podrían presentarse vientos ligeros de entre 10 y 15 kilómetros por hora, provenientes del noroeste.

Mexicali inicia la semana con pronóstico de cielo despejado y máxima de 40 grados

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De acuerdo con los pronósticos extendidos, se espera que las temperaturas sigan incrementando hasta llegar a los 41 grados el próximo miércoles, con sensación térmica de hasta 43 grados.

A pesar de que el calor ha disminuido en comparación con meses anteriores, las recomendaciones emitidas por Protección Civil Municipal continúan activas.

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