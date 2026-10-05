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Cambios de temperatura: cómo prevenir enfermedades respiratorias

Los cambios de temperatura pueden favorecer algunos problemas respiratorios y aumentar las molestias en personas con alergias o asma.

Cambios de temperatura: cómo prevenir enfermedades respiratorias

Después de los meses de calor intenso, los cambios de temperatura entre el día y la noche pueden afectar a algunas personas, principalmente cuando el clima comienza a ser más fresco l Foto: Pixabay

Por Luis García  

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Mexicali,B,C.-Después de los meses de calor intenso, los cambios de temperatura entre el día y la noche pueden afectar a algunas personas, principalmente cuando comienzan a registrarse temperaturas más frescas.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante los cambios de clima pueden presentarse enfermedades respiratorias como resfriado, faringitis, bronquitis e influenza.

Alergias y asma

Las personas que padecen alergias o asma también pueden presentar mayores molestias ante los cambios de temperatura. Algunos de los síntomas pueden ser estornudos, congestión nasal, tos o dificultad para respirar.

¿Cómo cuidarse?

Para reducir el riesgo de enfermarse, se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar suficiente agua, lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser o estornudar.

También es importante mantener las vacunas al día, especialmente durante la temporada de frío. Si aparecen síntomas como fiebre, tos persistente o dificultad para respirar, se recomienda acudir a revisión médica y evitar la automedicación.

Con la llegada de temperaturas más frescas, mantener estos cuidados puede ayudar a prevenir enfermedades y disfrutar del cambio de temporada sin descuidar la salud.

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