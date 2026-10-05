Cae fecundidad a menos de 2 hijos por mujer en Mexicali; población envejece y frena su crecimiento

Mayor escolaridad e incorporación laboral de las mujeres están relacionadas con la reducción de la maternidad, mientras la edad mediana de la población aumentó a 33 años.

Mexicali,B.C.- El promedio de hijos por mujer en Mexicali cayó a 1.72, una cifra por debajo de los 2.1 hijos considerados como nivel de reemplazo generacional, en un contexto marcado por una mayor escolaridad de las mujeres, su incorporación al mercado laboral y el paulatino envejecimiento de la población.

De acuerdo con información de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentada por el coordinador estatal del organismo en Baja California, Humberto Ibarra Picos, el municipio también registra una desaceleración en su crecimiento poblacional.

Ibarra Picos señaló que la disminución de la fecundidad mantiene una relación con el nivel educativo, pues mientras aumenta la escolaridad, el promedio de hijos por mujer tiende a disminuir.

A mayor escolaridad, menos hijos

A nivel estatal, las mujeres que no cuentan con escolaridad registran un promedio de 4.3 hijos, mientras que aquellas con estudios de educación media superior o superior presentan un promedio de 1.2 hijos.

En Mexicali, el grado promedio de escolaridad alcanzó los 11.2 años, equivalente a secundaria concluida y alrededor de dos años de educación media superior.

El coordinador estatal del INEGI explicó que la incorporación de las mujeres a las actividades económicas también ha influido en la postergación de la maternidad y en la reducción del número de integrantes de los hogares.

Con un promedio de 1.72 hijos por mujer, Mexicali se encuentra por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2.1 hijos, situación que modifica gradualmente la estructura de la población.

Mexicali crece más lento y envejece

El municipio cuenta con 1 millón 80 mil 999 habitantes, con lo que se mantiene como el segundo municipio más poblado de Baja California.

Sin embargo, su crecimiento poblacional promedio anual se ubicó en 0.5%, por debajo del 1.1% estatal y considerablemente menor al 2.6% registrado entre 1990 y 1995.

A la par de esta desaceleración, la edad de la población también aumentó. La edad mediana de los habitantes de Mexicali pasó de 31 años en 2020 a 33 años en 2025, mientras que a nivel estatal se ubicó en 31 años.

El cambio implica una modificación gradual en la composición de la población, con una mayor proporción de personas en edades adultas y una menor cantidad de nacimientos.

De acuerdo con Ibarra Picos, este comportamiento demográfico plantea nuevos retos para la planeación de los servicios públicos, particularmente en áreas como la salud, donde el envejecimiento de la población puede incrementar la demanda de atención relacionada con enfermedades crónicas y padecimientos asociados con edades avanzadas.