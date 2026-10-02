Morir sin nombre en la frontera: 488 cuerpos permanecen en Centro de Resguardo en Mexicali

En dos años, 531 cuerpos han sido trasladados al Centro de Resguardo Forense y 43 ya fueron identificados y entregados a sus familias.

Mexicali, Baja California.— En una ciudad fronteriza como Mexicali, morir sin una identificación puede significar también quedar lejos de cualquier familiar que pueda reclamar el cuerpo. Para esos casos, el Centro de Resguardo Forense mantiene abierta una posibilidad que antes podía perderse con el paso del tiempo: que una persona sea identificada años después y pueda regresar con su familia.

Desde que comenzó a operar en 2024, 531 cuerpos han sido trasladados al Centro de Resguardo Forense de Mexicali. De ellos, 43 ya fueron identificados y entregados a sus familiares, mientras que 488 permanecen bajo resguardo.

El coordinador estatal del Servicio Médico Forense, César Raúl González Vaca, explicó que el centro fue creado precisamente para evitar que los cuerpos no identificados o no reclamados terminen en una fosa común y para conservar las condiciones que permitan una identificación posterior.

Saúl Martínez (Saul Martinez )

“Esto no es un panteón a perpetuidad”, explicó el funcionario, al señalar que se trata de un espacio temporal donde cada cuerpo permanece individualizado y con información que permite localizarlo posteriormente.

Una realidad distinta por ser frontera

La condición fronteriza de Baja California representa un reto particular para los servicios forenses.

González Vaca explicó que muchas personas están en tránsito, van de paso por la entidad y pueden fallecer sin portar una identificación, sin que exista necesariamente un familiar en Baja California que pueda acudir a reconocerlas.

Saúl Martínez (Saul Martinez )

“Muchas personas que están en tránsito, que van de paso, que fallecen estando aquí, no sabemos quiénes son, que no traen ninguna identificación”, señaló.

Por eso, el trabajo no termina cuando un cuerpo no es reclamado durante los primeros días. Se conservan registros y elementos de identificación que permiten que una familia pueda acercarse posteriormente al Servicio Médico Forense y buscar a una persona desaparecida.

El SEMEFO cuenta con un álbum fotográfico que puede ser consultado por familiares que buscan a una persona desaparecida. Cuando la identificación no puede realizarse por esta vía, pueden ser necesarias pruebas genéticas.

(Saul Martinez )

Ese componente adquiere especial relevancia en una región donde la movilidad humana forma parte de la realidad cotidiana y donde una persona puede morir lejos de su lugar de origen.

Del anonimato a una entrega digna

Antes de que existiera el Centro de Resguardo, los cuerpos que permanecían como desconocidos o no reclamados podían terminar en la fosa común del Panteón Centinela.

González Vaca señaló que este modelo ha sido reconocido a nivel nacional como una mala práctica, debido a que en una misma fosa pueden colocarse varios cuerpos, lo que dificulta posteriormente su localización e identificación y puede generar confusiones entre restos.

Ahora cada cuerpo ocupa un nicho individual y cuenta con un registro que permite conocer su ubicación dentro del inmueble.

La primera etapa del centro tiene 896 nichos y actualmente se encuentra aproximadamente al 50% de su capacidad.

De los 531 cuerpos trasladados hasta ahora, 48 corresponden a mujeres; cinco de ellas ya fueron identificadas y entregadas a sus familias.

Saúl Martínez

¿Quiénes llegan al Centro de Resguardo Forense?

Los cuerpos que son enviados al centro corresponden a personas fallecidas por homicidios, suicidios y accidentes, después de haber pasado por el Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

Los cuerpos llegan al Centro de Resguardo después de permanecer inicialmente 15 días en el Servicio Médico Forense sin ser reclamados y una vez que la Fiscalía autoriza su traslado.

En promedio, alrededor de mil 600 cuerpos ingresan anualmente al Servicio Médico Forense, y cerca de 300 no son identificados o reclamados inicialmente. De estos, aproximadamente el 10% logra ser identificado posteriormente y entregado a sus familiares.

Saúl Martínez (Saul Martinez )

Sin embargo, el mayor grupo de personas que permanece en estas instalaciones no corresponde necesariamente a homicidios violentos.

González Vaca explicó que una proporción importante son personas fallecidas en la vía pública, incluyendo casos relacionados con sobredosis, golpes de calor y personas en situación de calle o abandono, cuyos cuerpos no son identificados o reclamados inicialmente.

Ahora, la familia realiza la identificación en el propio SEMEFO y, una vez completado el procedimiento, puede recibir el cuerpo sin tener que acudir necesariamente al Centro de Resguardo.

Saúl Martínez (Saul Martinez )

Acompañamiento

La posibilidad de identificación es especialmente importante para las familias de personas desaparecidas, pero también para quienes enfrentan la incertidumbre de no saber qué ocurrió con un familiar que salió de su lugar de origen y nunca regresó.

Y cuando finalmente aparece una coincidencia, el proceso busca evitar una nueva carga para la familia. El trámite de identificación, liberación y entrega es gratuito.

En Mexicali, explicó, el proceso cuenta con la participación de un tanatólogo, quien acompaña a las familias y brinda apoyo durante el procedimiento, en lugar de dejar esa responsabilidad exclusivamente en manos del personal médico o administrativo.

Para el coordinador estatal, esto ha permitido reducir lo que anteriormente describió como una experiencia de revictimización para las familias.

Saúl Martínez

“Nadie va por gusto al servicio médico forense”, señaló, al explicar que recibir la noticia de la muerte de un familiar ya representa un momento traumático y que los procedimientos posteriores pueden aumentar el dolor.

Algunas familias, explicó, han pasado años buscando a un ser querido y, aunque el encuentro ocurre en las circunstancias más dolorosas, terminan agradeciendo haber podido localizarlo y recibirlo mediante un procedimiento digno.

Para el coordinador estatal, ese es uno de los principales resultados del Centro de Resguardo: que la falta de identificación inicial no signifique perder para siempre la posibilidad de que una familia encuentre a su ser querido.

Y en Baja California, donde la frontera convierte a Mexicali en un punto de tránsito para personas de distintos lugares, esa posibilidad adquiere una dimensión todavía mayor.

La experiencia de Mexicali, sostuvo González Vaca, muestra que la inversión inicial es elevada, pero considera que el beneficio a largo plazo es mayor.