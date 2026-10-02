Con inversión de 98 MDP, UABC construye el primer Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido en México

La UABC inició los trabajos para construir un hospital especializado que brindará atención a pacientes con labio y paladar hendido en Baja California. Foto: Said Morones

El Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido contempla dos quirófanos y comenzaría operaciones en junio de 2027.

Mexicali, B.C.- Con una inversión de 98 millones de pesos, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) inició la construcción del Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido, proyecto que busca atender a pacientes con esta malformación congénita y concentrar servicios médicos especializados en la entidad.

La obra se construye en el Centro de Ciencias de la Salud, ubicado sobre la calle Novena, en Mexicali, y se prevé que comience operaciones en junio de 2027.

Del monto total, 82 millones de pesos corresponden a recursos aportados por el Gobierno del Estado para la construcción de la infraestructura, mientras que otros 16 millones de pesos serán destinados al equipamiento médico y mobiliario especializado mediante gestiones de la Fundación UABC.

El hospital tendrá capacidad para atender alrededor de 200 pacientes al año y contará con dos quirófanos, seis consultorios y una central de esterilización y equipo.

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El tratamiento requiere atención multidisciplinaria

La responsable del programa, Norma Patricia Figueroa Fernández, explicó que el tratamiento del labio y paladar hendido requiere atención multidisciplinaria durante distintas etapas del desarrollo, incluso hasta los 18 años.

Señaló que la atención no se limita a una intervención quirúrgica, debido a que la condición puede afectar aspectos como la alimentación, respiración, audición, lenguaje y desarrollo psicosocial de los pacientes.

En México, aproximadamente uno de cada 700 niños nace con labio y paladar hendido. En Baja California se estiman alrededor de 80 nuevos casos cada año, tomando como referencia un promedio de 58 mil nacimientos anuales en la entidad.

Tendrá red de atención en todo el Estado

El rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, informó que el hospital operará mediante una red intercampus que permitirá la captación, preparación y seguimiento de pacientes en los distintos municipios de Baja California.

El proyecto también contempla un área destinada a la enseñanza e investigación, donde se desarrollarán actividades de educación continua para la formación de especialistas.

La intención es que el hospital combine la atención médica con la preparación de nuevos profesionales, además de generar condiciones para mantener su operación mediante servicios universitarios y cuotas de recuperación.

De acuerdo con la UABC, el programa cuenta con 30 años de trayectoria, periodo en el que ha capacitado a más de mil estudiantes y residentes y atendido a más de 400 niñas, niños y jóvenes.

Buscan completar equipamiento

El presidente del Consejo Directivo de Fundación UABC, Jorge Mario Arreola Real, informó que hasta el momento se han conseguido 4.13 millones de pesos para el equipamiento del hospital, equivalente al 33% de la meta establecida.

Entre las aportaciones se encuentran 1.5 millones de pesos de Insumos Médicos Insumed y un millón de pesos de la familia Gómez López.

La Fundación UABC continuará con la recaudación para completar los recursos destinados al equipamiento especializado del hospital.