No es un tanque, es una bomba

“En la política, como en la guerra, importa más el teatro de operaciones que el enemigo”. Florestán.

A pesar de que en la Fiscalía General de la República ni en ninguna otra instancia anticorrupción de gobierno y todas las voces oficiales afirman no tener tema alguno sobre las actividades que cada día se documentan más ilícitas de Jorge Amílcar Olán, que derivarían hacia dos de los hijos del ex presidente López Obrador, Andy y Bobby, el cúmulo de elementos verificables se amplía y estrecha en torno a ese próspero círculo que nació y alcanzó su auge en el gobierno anterior.

La captura de Iván Cazarín Molina, El Tanque, puede ser la pieza faltante de este lego criminal que dos gobiernos han negado con todo, por los alcances que tendrían hasta el fundador del movimiento y a su eje central: el combate a la corrupción.

Este sujeto es clave en el Cártel Jalisco Nueva Generación, en su derivación al sureste con eje en Tabasco vía La Barredora, en el contrabando de combustible y en todas sus actividades criminales.

De este mismo Tanque, hay grabaciones de conversaciones entre los hermanos Amílcar Olán, Jorge, el desaparecido en Suiza, y Luis Alberto, quien le presumía de sus relaciones con este delincuente para proteger sus negocios en la explotación, transporte y venta de balastro para la construcción del Tren Interoceánico, cuyo supervisor honorario, era Bobby, según nombramiento y anuncio público de su padre, el entonces presidente López Obrador.

Mexicanos contra la Corrupción publicó en abril de 2024 un audio en el que Luis Alberto le dijo a Jorge: yo conozco a El Tanque, aquí, el de la maña y viste que no lo volvieron a molestar, refiriéndose a una minas que Bobby (López Beltrán), dice, les había dado por Oaxaca.

Apenas este abril, Latinus subió otro en el que Jorge Amílcar presume a otra persona que su hermano, Luis Alberto, tiene relación con el Tanque: Son brothers, son compas, son de mi combo.

Ahora la FGR ya tiene a El Tanque y veremos si con base en sus declaraciones abre esa carpeta que tiene cerrada y que, reitero, sería la llave de esa cueva de bandidos.

RETALES

1. LIBRE.- La duda es si no lo van a soltar. Este mismo sujeto fue detenido en 2010, en 2013 y en 2015. Nunca se dijo como salió, pero estaba libre hasta que el Gabinete de Seguridad lo reaprehendió en Zapopan;

2. FUERO.- No solo Andy será diputado. El hermano de su papá, Pío, también porque dice tener un compromiso moral. Lo que buscan es el fuero. Pero les falta mucho para alcanzarlo: hasta el próximo 30 de agosto. Y lo que puede pasar en once meses;

3. CRISIS.- CENEGAS, que dirige ese destacado intelectual de izquierda, Cuitláhuac García, confirmo mi adelanto: México tiene tres días de reserva de gas. En ocho años no construyeron nada. El 75 por ciento del consumo se importa de Texas. Y el 52 por ciento del dísel.

Nos vemos el martes, pero en privado.

*- El autor es periodista y conductor de noticieros con 55 años de experiencia.