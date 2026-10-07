Lo que tiene escondido a Amílcar

“Los mexicanos tenemos uno de los mayores umbrales de dolor en el mundo. Pero no se pasen”. Florestán.

MADRID.- La captura de El Capitán Sol, el viernes, es el paso más importante en la investigación del multimillonario negocio criminal del contrabando de combustible que con apoyos oficiales y políticos se creó y cobró auge impunemente en el régimen de López Obrador.

Fue ya en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se atacó como se acreditó con los golpes del gabinete de seguridad en un predio en Ensenada, Baja California, el 26 de marzo de 2025, ocho millones de litros de combustible; el 5 de julio, en Parras, Coahuila 15 millones de litros en 129 carrotanques de ferrocarril; pero el clave fue semanas antes, el 31 de marzo en Altamira, Tamaulipas, donde aseguraron el buquetanque Charles Procyon, con otros diez millones de litros.

Este fue la llave que abrió la empresa criminal donde operaban marinos a nivel del entonces secretario, almirante Rafael Ojeda, según declaraciones de sus ahora exsobrinos políticos, los entonces vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y contralmirante Fernando, hoy presos en El Altiplano.

En medio de esta trama, al menos seis fueron muertos, cinco en Manzanillo: Sergio Emmanuel Martínez, en mayo de 2023; Carlos Narváez, Giovanni Muñoz, 6 de junio de 2024; Josué De la Mora, 29 de octubre, donde también asesinaron, el 8 de noviembre, a la entonces pieza clave, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que el 14 de junio de 2024 presentó al secretario Ojeda el informe del involucramiento de Marina en el negocio. También a la subdegelegada de la FGR, Magaly Janet Nava y apareció muerto en un accidente, el empresario transportista Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, considerado el sucesor del Rey del Huachicol, Sergio Carmona, acribillado en una barbería de San Pedro Garza, en Nuevo León, el 22 de noviembre de 2021, cuyo hermano ya es informante en Estados Unidos.

Y aun me preguntan de quién se esconde Jorge Amílcar Olán.

RETALES

1. COBERTURA.- La gran pregunta es por qué en el gobierno de López Obrador, que surgió y alcanzó esos niveles el contrabando de combustible, no se dio oficialmente por enterado, él, que decía que el presidente de la República sabía de todos los negocios. ¿Y de éste?;

2. RECLAMO.- No alcanzo a entender bien a bien el reclamo de la presidenta Sheinbaum al gobernador Mauricio Kuri y al embajador Ronald Johnson por la ceremonia de colocación de la primera piedra a una escuela de policía, cuando la SRE fue informada y acudieron representantes de la FGR y la Defensa. Creo que la malinformaron;

3. PALOMITAS.- Ahora es López Obrador en el que su libro reclama al embajador Johnson porque a su júnior, Andy, le quitaron la visa y le dice que es más policía que diplomático. Tendrá que escribir otro porque no ha visto nada.

Nos vemos mañana, pero en privado.

*- El autor es periodista y conductor de noticieros con 55 años de experiencia.