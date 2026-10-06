BC, tan lejos de Lula

En Baja California estamos tan lejos de Lula y tan cerca de la Derecha ultra conservadora.

Y no, NO me refiero a la tan choteada frase de “México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, lo que estoy seguro es que el tipo de políticas, programas, posicionamientos y movimiento ideológico de izquierda del presidente y candidato brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, está a años luz de los que tenemos en Baja California con MORENA, ni hablar del tipo de campaña e ideales que defiende el líder sindicalista desde la presidencia de Brasil en contraste con el discurso hueco y políticas de la 4T bajacaliforniana.

Mientras que Lula se pronunció abiertamente contra el intervencionismo Yankee y de Israel, reformó la legislación contra las casas las apuestas deportivas en línea y los casinos virtuales, en Baja California la clase política morenista está harto preocupada por perder su visa de turista y se desvive por hacer alianzas política con la familia propietaria de la casa de apuestas más poderosa del país.

Mientras el sindicalista de 80 años mantiene una marcada agenda de redistribución de la riqueza, canceló las privatizaciones de empresas estatales, centra su política de vivienda con el Derecho a la ciudad y elevó la carga fiscal sobre las grandes fortunas, las herencias, además de reactivar la protección legal de los territorios ancestrales de pueblos originarios, en Baja California se hacen alianzas de exención de impuestos a un grupo de “grandes” empresarios, se otorgan contratos leoninos con empresas para atender rezagos en servicios públicos e infraestructura, validan la especulación de la vivienda y el crecimiento anárquico de los municipios, además de dejar solos a los pueblos indígenas con sus luchas como en el caso del Cerro Cuchumá.

El paralelismo político entre la izquierda de Lula y el remedo del “lopezobradorismo” de nuestra clase gobernante en Baja California podría parecer ocioso y fuera de dimensión. Pero, considero que es necesario realizarse para medir el tamaño del engaño que hacen los neomorenistas al definirse como politicxs de izquierda.

El problema surge cuando en las mesas de café y en las reuniones de carne asada se habla de los gobiernos de izquierda y se piensa que MORENA en todo el país tiene políticas progresistas o que en esta entidad ronteriza los morenistas son igual de zurdos que Sheinbaum o Lula. La realidad es que están muy lejos de serlo, son una derecha disfrazada.

Hoy, más que nunca, MORENA en Baja California solamente se convirtió en una especie de caja de frases que reproducen una yotra vez, embriagados por el triunfo electoral se convencieron a sí mismos que su trabajo de territorio (que no es otra cosa más que entregar el periódico generación, repartir despensas y una que otra asamblea a modo) los llevó a tener victorias tan abultadas.

¡Fuera máscaras!

Repetir muchas veces la palabra “pueblo” no los hace de izquierda.

Sin duda alguna, están más cerca del PAN que de Lula.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: ¿Cuántos delitos ocurridos en el Cuartel Militar de Mexicali no han encubierto los militares? Sí, tal como intentaron hacer con el Feminicidio de Bertha Mireya González.

*- El autor es periodista de Baja California.