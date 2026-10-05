Con la mira en 2027

El Segundo Informe de Gobierno de Ismael Burgueño Ruiz llegó en un momento particularmente político para el alcalde de Tijuana.

Hace apenas unas semanas se reincorporó al Ayuntamiento tras pedir licencia para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura.

Y a pocos días de su regreso le tocó rendir cuentas a la ciudadanía, pero con la mira en la reelección, intención que ya ha manifestado.

Alrededor de 9 mil 200 asistentes se dieron cita ayer en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, a pesar de las temperaturas cercanas a los 39 centígrados, para escuchar los resultados de su segundo año del Presidente municipal.

Burgueño Ruiz fue acompañado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragozo López.

También estuvieron Ramón Vázquez Valadez, secretario de Gobierno Municipal; Teresita Balderas Beltrán, Síndica Procuradora, y regidores.

En ese contexto, su Segundo Informe puede leerse también como el arranque de una nueva etapa política.

El mensaje fue presentar resultados y construir una narrativa de continuidad: seguridad, patrullas, cámaras, obras, servicios públicos, movilidad, salud y programas sociales.

El movimiento político de Burgueño, después de no quedarse con la definición estatal de Morena, ahora se concentra en un proyecto para Tijuana.

El informe le sirve para marcar territorio y presumir resultados que le podrían perfilar para repetir en el cargo como Alcalde en el 2027.

VIGILANCIA MARÍTIMA

La Secretaría de Marina plantea evolucionar su estrategia naval con un esquema de “defensa en profundidad”, con el que busca ampliar la vigilancia, anticiparse a amenazas y tener capacidad de respuesta por mar, aire y tierra.

Durante la conmemoración de los 205 años del nacimiento de la Armada de México, el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, explicó que esta estrategia permitirá “actuar antes, observar más lejos, permanecer más tiempo y responder oportunamente”.

El planteamiento suena bien, sobre todo para un País con más de 11 mil kilómetros de litoral y más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas.

También se destacó que esas capacidades pueden utilizarse para atender emergencias, rescatar personas y llevar ayuda a comunidades incomunicadas, como ocurre con el Plan Marina.

Pero hay una parte que quedó pendiente: ¿cuánto costará esta nueva estrategia y cómo se financiará?

No se explicó cuánto dinero se destinará para ampliar esas capacidades, si habrá una partida presupuestal específica, ni si la Armada comprará nuevos buques, aeronaves, helicópteros, sistemas de vigilancia u otro equipo para hacer realidad este esquema. El almirante Raymundo Morales también sostuvo que “nuestro mayor poder está en el mar”. La pregunta ahora es cuánto se invertirá para que ese poder tenga mayores alcances y, sobre todo, cómo se traducirá en una mayor capacidad para proteger las costas y atender a la población cuando ocurran emergencias.