Infancias en riesgo

Hay grietas sociales que se van abriendo poco a poco.

Hay grietas sociales que se van abriendo poco a poco, en ocasiones de manera imperceptible y cuando estallan todos cuestionan porque no se dieron cuenta.

Menores de edad víctima de violencia familiar, descuidos, omisiones, que crecen en entornos domésticos inseguros y luego pueden ellos mismos generarse o generar actos violentos.

En el transcurso de un mes se han documentado diversos casos que nos muestran las condiciones en las que viven estas infancias y adolescencias.

Y como la sociedad voltea hacia otro lado, en ocasiones, pero en muchas otras, son vecinos o maestros los denunciantes.

Un caso que retumbó en la capital del estado fue la sentencia condenatoria de 27 años de prisión Melany Alexa “N” y Carolina “N”, madre y abuela de una menor de 4 años que perdió la vida por ingesta de metanfetamina y maltrato infantil.

Aunque los hechos ocurrieron la tarde del 21 de octubre de 2024 en un domicilio del fraccionamiento Villa Florida, sigue siendo una herida que no cierra.

En el contexto de su condena, retrotraemos el caso.

Carolina “N”, en compañía de otras personas, consumió metanfetamina sin importar la presencia de su nieta.

Ese día, ante un descuido de los adultos, la menor ingirió la sustancia, lo que le provocó un estado vegetativo persistente y, posteriormente, su fallecimiento el 10 de febrero de 2025.

En Mexicali, la madrugada del lunes 28 de septiembre falleció un menor de 15 años al sufrir descarga eléctrica con un cable tirado en un charco en calles del fraccionamiento Hacienda Las Torres.

Él junto con unos amigos caminaban poco antes de las de la madrugada por un lote baldío de dicha colonia, sin imaginar que encontraría la muerte.

En ensenada, el martes 29 de septiembre se informó acerca de un menor de edad había regresado a clases después de varios días de ausencia.

De acuerdo con lo manifestado por la directora, al preguntarle al niño sobre su ausencia, este habría referido que recibió un castigo en casa y señaló agresiones en su rostro. El personal educativo reportó el asunto a través de la línea de emergencia 9-1-1.

El jueves 1 de octubre fue rescatada una niña de 2 años de edad, luego de ser encontrada sola al interior de una vivienda, sobre la avenida Clorita del fraccionamiento Valle del Pedregal, en Mexicali, misma aue se encontraba en condiciones no óptimas para su desarrollo saludable.

Luego de ingresar, las agentes municipales se percataron que la vivienda se encontraba en condiciones inapropiadas, no contaba con los servicios básicos, había falta de alimentos y registraba suciedad extrema, por esta razón la niña fue rescatada inmediatamente y se le brindó protección.

Ese mismo día, la DSPM informó acercade la localización de un menor de 12 añosde edad, quien había sido reportado comoextraviado la noche del miércoles, luego desalir de su casa en Palmar de Santa Anita.

Fue encontrado por agentes municipales, el jueves pasado, caminando por la carretera a San Luis Río Colorado casi esquina con Venustiano Carranza.

Posteriormente la DSPM informó acerca de la localización de una menor de 14años de espectro autista reportada comoextraviada la mañana de este jueves.

Fue encontrada por agentes municipales en una plaza comercial ubicada en Anáhuac y Gómez Morín.

Son solo unos botones de muestra de lainfamia con las que algunas familias tratan a sus hijos o hijas, en ocasiones con desenlaces fatales, otras dejando grietas ensus vidas.

La verdad sea dicha

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali