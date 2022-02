Video viral: Hombre golpea a mujer tras discusión por una máquina en el gimnasio

BOGOTÁ, Colombia.- Un video donde un hombre, identificado por la misma víctima como Jefferson Alexander Otalvaro Yepes, golpea fuertemente a una de sus compañeras de gimnasio, se volvió viral en redes sociales.

La víctima publicó en su cuenta de instagram, @paolatovarooficial, videos e imagenes del momento en que el hombre la golpea al menos dos veces con el costado de un celular, luego ella cae al suelo mientas que algunos de los presentes se acercan para ayudarla.

Te puede interesar: Alexa Moreno es operada de hombro y tobillos y anuncia pausa en competencias.

Yo estaba haciendo un circuito es decir, usando dos máquinas en el Gym, una de esas dos el chico pensó que estaba libre y la tomó me acerqué y le dije oye que pena solo me falta una me podrías dejar terminarla?” escribió Paola en su instagram.