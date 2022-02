"Nada es imposible": El fisicoculturista más bajo del mundo

INDIA.-Residente de Maharashtra, India, Pratik Vitthal Mohite, es una persona que nació con manos y pies realmente cortos, los médicos le comunicaron a sus padres que posiblemente nunca podría caminar o moverse por sí mismo, que necesitaría de ayuda constante en su vida.

Sin embargo, ahora a sus 25 años, Mohite es un hombre al que la asociación "Guinness World Record", le otorgó un puesto en el libro de récords mundiales, como el fisicoculturista más bajo del mundo.

Mohite comenzó a ir al gimnasio en su adolescencia luego de ver a uno de sus tíos haciendo ejercicio. Ahí tuvo que enfrentar las miradas y burlas de los demás, pero eso no lo derribó y se aplicó con una estricta rutina que consistía en salir a correr 30 minutos por las mañanas y 2 horas de gimnasio todas las noches.

Cuando comencé a hacer ejercicio, muchos amigos y gente del pueblo me criticaron y me dijeron 'no podrás lograrlo'. Pero me propuse un desafío y me obligué a mostrárselo al mundo. Seguí entrenando y motivándome para algún día obtener un récord mundial en culturismo”, dijo Mohite en su entrevista con Guinness World Record.

No podía levantar mancuernas

En sus inicios, comenta que se le presentaron varias complicaciones mientras entrenaba. No podía levantar mancuernas o mucho peso, pero le dedicó mucha constancia y empeño, por lo que poco a poco perfeccionó su forma de practicar.

Actualmente no solo tiene el título que tanto se esforzó por conseguir, también ha participado en más de 40 competencias de fisicoculturismo a nivel distrital, estatal y nacional. Comenta que cuando participa en estos concursos. otros fisicoculturistas se sorprenden al verlo, pero él no le presta atención y no se deja intimidar. Busca poder inspirar a otras personas que enfrentan dificultades similares.