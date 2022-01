"A mi esposa le gusta"; El hombre de la nariz más larga del mundo

TURQUÍA.-Mehmet Ozyurek es un hombre de origen turco de 72 años de edad, a quien el mes pasado la asociación Guinness World Records le dió su lugar en el libro de récords mundiales, como el hombre de la nariz más larga del mundo.

Toda su vida el hombre ha sido el imán de muchas miradas de personas que lo ven con cierto asombro, pues su nariz tiene una longitud de 8.7 centímetros.

Te puede interesar: “Hoss” la bola de pelo más grande de la historia; Récord mundial

De joven, su nariz le provocaba un poco de complejo, pues sus compañeros lo llegaron a criticar por su aspecto. Sin embargo, actualmente se siente cómodo consigo mismo y está agradecido por recibir este reconocimiento.

Dios me hizo así, no hay nada que se pueda hacer en esta situación. He aprendido a vivir en paz con mi físico” dijo Mehmet .