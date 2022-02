Alexa Moreno es operada de hombro y tobillos y anuncia pausa en competencias

CIUDAD DE MÉXICO.-Enfocada en su recuperación, física y mental, la gimnasta Alexa Citlali Moreno Medina, ofreció este jueves una conferencia de prensa virtual, donde dio a conocer los avances de su más reciente operación y adelantó sus objetivos para el 2022, año donde pondrá una pausa a las competencias nacionales e internacionales.

“Para este año, realmente, más que nada es enfocarme en mi recuperación física, que es lo primordial; después, iré viendo como retomo la situación del deporte, que no es nada sencillo; la verdad, pensar en un ciclo olímpico es algo serio”, compartió la bajacaliforniana.

Tras su participación en Tokio 2020, evento en el que logró un cuarto lugar histórico en la final de salto, Medina Moreno, se sometió a una primera intervención quirúrgica, que consistió en una artroscopia de hombro y una ruptura del manguito rotador, una lesión crónica con la que venía batallando desde el año pasado.

Sin embargo, el 8 de febrero, se realizó una segunda operación, en esta ocasión fue una artroscopia anterior y posterior, así como una limpieza articular bilateral de tobillo, en ambos pies, situaciones donde contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Ante ese par de procedimientos médicos, Alexa Moreno, pondrá una pausa a su carrera deportiva y estará alejada de los escenarios competitivos, pensando en un regreso en el 2023 para iniciar con el proceso al siguiente ciclo olímpico.

Te puede interesar: ¡Un logro más! Alexa Moreno termina la carrera de arquitectura

Lo más probable es que no compita este año porque tengo meses sin entrenar bien, me estoy recuperando del hombro, que va más o menos, no me he subido a las barras; ahorita, tengo una semana que me operaron de los tobillos; me queda un proceso de recuperación como de dos meses para estar corriendo y saltando”, dijo.