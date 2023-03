Video: Maestra tiene un arranque "desquiciado" contra estudiantes en Georgia y es despedida

GEORGIA.- La maestra de escuela intermedia de Georgia cuya furiosa diatriba contra los estudiantes fue grabada en video y distribuida por las redes la semana pasada, ya no es empleada del distrito escolar, según dijo un portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett a Fox News Digital este jueves.

Una estudiante de la escuela secundaria Dacula grabó en secreto el estallido de la maestra durante una clase de artes del lenguaje de séptimo grado, donde se le escucha decir cosas como:

Actúan raro. Bromeando y riéndose, y es ‘divertido’", se escuchó decir a la maestra en el video. "Pero mantengan la misma energía… porque todos ustedes son duros y violentos".

"Lo siento si soy un poco diferente. Tal vez soy demasiado novata, no sé", continuó la maestra. "Pero en este momento, no quiero que ustedes me hablen".

Se desconoce qué fue lo que provocó el discurso de la maestra

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó el estallido de furia o si los estudiantes se estaban portando mal antes de que comenzara la grabación.

“Si tienen una actitud al respecto, háblenlo con mi jefe, no me importa”, concluyó la maestra. "Sólo les estoy diciendo cómo me siento. Déjenme en paz".

Los padres se quejaron

Algunos padres locales estaban indignados por el video. Amanda Atkinson dijo que su hijo pidió usar el baño poco antes de que comenzara a grabarse el video.

Estos son NIÑOS de 12 y 13 años. Los niños de otras personas, además". escribió la mamá en Facebook. "Dacula necesita hacerlo mejor. Tiene que irse, sin hacer preguntas".

El director de la Escuela Intermedia Dacula envió un comunicado por correo electrónico a los padres el viernes para informarles que las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett estaban investigando el video.

No se tolerará el comportamiento inapropiado por parte del personal y/o de los estudiantes", decía el correo electrónico. "Se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas según sea necesario una vez finalizada la investigación".

