VIDEO: su esposo la abandonó, pero ella nunca dejó de cuidar a su ex suegro

HONDURAS.- A pesar de distanciarte de ciertas personas, el cariño y la preocupación por su bienestar suelen mantenerse. Cuando una relación termina, existen dos situaciones comunes: quedar en buenos términos o querer alejarse lo máximo posible de tu expareja.

Hay muchos casos en los que una relación sentimental finaliza ya sea por infidelidad, abandono o traición, sin embargo, no suele ser común que, tras la separación, la pareja afectada siga cuidando de un familiar de su ex con tanto afecto y amor, aunque no tengan un vínculo sanguíneo.

Ese es el caso de una mujer cuyo esposo la engaño y abandonó. A pesar de ello, mantiene los cuidados hacia su ex suegro de 98 años de edad, quien esta enfermo.

A través de Tiktok, la historia llegó a millones de usuarios gracias a @marianturcios19, hija de la protagonista, quien subió un video donde la madre cuida a su abuelo, denotando el orgullo que siente por ella a pesar de la traición de su padre.

El contenido del video es conmovedor: la mujer viste al adulto mayor y lo ayuda a sentarse, dejando de lado la situación que vivió, como si se tratará del más cercano de sus familiares.

“Mi mamá y mi papá se separaron hace años, mi papá eligió a otra. Él es mi abuelo de 98 años (papá de mi papá), mi mamá lo cambia y cuida con tanto amor. Eres mi ejemplo de vida mamá, eres increíble. A pesar de cada cosa demuestras a diario que eras la indicada aunque papá prefirió la basura”, son las palabras que la hija le dedicó a su madre acompañado del video.

El video alcanzó las tres millones de reproducciones, generando empatía en la red social, con elogios para la joven Marian y su madre, quien demostró grandes valores humanos con sus acciones.