Despojan de 600 mil pesos a un adulto mayor en Durango

DURANGO.- Mientras se encontraba en la calle realizando algunos trámites, un hombre de 82 años fue víctima de robo en su domicilio, despojándole 600 mil pesos en efectivo, además de un arma de fuego.

De acuerdo a medios locales, los hechos se suscitaron en un domicilio ubicado en la avenida Crisantemos, de la colonia Villa de Las Flores, del municipio de Lerdo.

El afectado denunció que acudió a una sucursal bancaria a retirar dicha cantidad de dinero, siendo sus ahorros de su última experiencia laboral, siendo pensionado de la Comisión Federal de Electricidad.

Detalló que durante la tarde del pasado miércoles, abandonó su hogar para llevar su vehículo al taller. Al volver, se encontró con detalles extraños que lo hicieron indagar más en que había pasado.

Destrozos en su hogar

Observó que la ventana del baño estaba abierta, además de que los cajones de su habitación estaban destruidos, junto a la cama movida, dándose cuenta que le habían robado el dinero y el arma.

Tras darse cuenta del delito, se comunicó con el número de emergencia para reportar el atraco y ser auxiliado por las autoridades.

Acudieron elementos de la Dirección se Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal, entrevistándose con el afectado, quien les detalló la situación y les comprobó los datos de registro del arma y del retiro del efectivo.

Al no tener cámaras de vigilancia, las autoridades no lograron apoyarlo en ese momento, pues el señor no tenía indicios de quien pudo haber cometido el crimen.

Por ello, orientaron al hombre a realizar una denuncia en las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna ante el agente investigador del Ministerio Público de la unidad de robos para abrir una carpeta de investigación para dar con el paradero del culpable.