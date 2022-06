VIDEO: “Me está insultando y me está robando”, chofer empuja a pasajero que no quiso pagar tarifa en NL

NUEVO LEÓN.- Un usuario del transporte público de Nuevo León fue empujado por un chofer luego de que presuntamente se negara a pagar la tarifa completa .

“Yo tengo que liquidar 15 pesos tuyos y esos tres pesos más yo no los voy a pagar carnal, yo no voy a pagar por ti”, le dijo el chofer al joven.

En un video que circula por redes sociales se mira cómo el conductor y el pasajero se hacen de palabras y cuando el usuario se dispone a bajar, el chofer lo toma de la camisa, le grita “a mí no me vas a estar insultando” y luego lo empuja de la unidad.

Las imágenes causaron indignación en los demás pasajeros que iban en el camión y entre los internautas.

Tras lo sucedido, el chofer continua su camino y una mujer lo enfrenta preguntándole que, si por qué se tienen que ir a los golpes, a lo que el conductor le responde:

Cuáles golpes, yo nomás lo estoy bajando, yo lo voy a llevar de a gratis… No voy a dejar que me insulten tampoco, me está robando y me está insultando, si tú estás impuesto a que te insulten y te roben, muy tu rollo, pero yo no”.