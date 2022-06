Pide que no le corten la luz con escrito en medidor: "Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis hijas"

Un hombre de Argentina se hizo viral después de que escribiera un escrito en el que pidió que por favor no le cortaran la luz.

Este caso se hizo público, luego de que Xavier Emiliano Rubilar, trabajador de la Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis S.A. (EDESAL), se diera cuenta del escrito el pasado 17 de junio mientras realizaba un recorrido por un barrio, indica Milenio.

Cuando creía que su jornada laboral iba en orden, se encontró con un mensaje en uno de los medidores. El peculiar escrito de llamó su atención, lo capturó y se viralizó.

El mensaje decía que por favor no le cortaran la luz, pues se había quedado sin empleo y tenía dos hijas. Prometió que en cuanto consiguiera empleo, pagaría todo:

“Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, se podía leer en el escrito que encontró el trabajador.

Luego del inesperado mensaje, Xavier Emiliano contó que rompió de inmediato en llanto: “se me revolvía el estómago… Al ver todo eso, me quebré en llanto”.

Fue por eso que decidió compartir la foto en sus redes sociales para que ayudaran al hombre que dejó el escrito:

“Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”, pidió el trabajador.

El trabajador reunió varias donaciones hasta completar 50 mil pesos argentinos, dinero que fue suficiente para pagar las deudas:

“Él debía varias facturas de luz. Además, tenía un plan de pago. Todo eso sumado al cargo por mora, impuestos municipales y el consumo actual, el número era muy elevado. A esto hay que sumarle que en la zona no hay gas y dependen de lo eléctrico”, expresó Xavier a TN.