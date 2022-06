Encontró su ropa en bolsas de basura lugo de regresar de vacaciones con su novio

Una joven en TikTok mostró que después de que se fuera de vacaciones con su novio: regresó y su familia prácticamente la había 'corrido', pues sus cosas se encontraban en bolsas de basura.

En un clip que se volvió viral con más de 9 millones de reproducciones, la tiktoker colombiana María Camila (@camila.cruzf) mostró lo que vivió que indignó a muchas personas en la red social china.

'Yo bien tranquila en la playa con mi novio", explica con una foto en la que los vemos disfrutando del sol'

Sin embargo, el desenlace: "llego a mi casa y me tienen toda la ropa en bolsas de basura", relata. "P*** madre, me echaron, ahora no sé pa' dónde voy", escribió con un emoji llorando.

En la descripción del video escribió: "me tocó irme para el ICBF", que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una institución gubernamental que "trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos", según su sitio web.

En la grabación, apareció su novio diciendo: "yo te recibo", a lo la chica respondió "apareció el novio. Sí, mi amor para allá voy. A ser tu nueva carga".

En los comentarios, aparecieron opiniones divididas, algunas diciendo que era un buen paso irse cuando pasaba algo así, o bien, criticando la acción de su familia, indica Milenio.

"Cuando me corrieron, simplemente les tomé la palabra y me fui ahora estoy feliz viviendo sola", "Ahí es cuando notas que los padres no quieren procurar tu seguridad si no procurar tener control sobre ti", "¿No te dejan salir con tu novio para 'cuidarte' pero te dejan sin hogar? No sé cómo hay quien lo está justificando en los comentarios eso no es amor" se lee entre las reacciones de la publicación.

En un segundo video, externó que si 10 mil personas les depositaran mil pesos colombianos (cerca de 4.8 MXN o 0.24 USD), tendrían el suficiente dinero para vivir juntos.