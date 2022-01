VIDEO: Este es el momento en el que Joe Biden dice fuerte grosería a reportero de Fox News

WASHINGTON.-El presidente Joe Biden arremetió contra el corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Peter Doocy, cuando le preguntó sobre la inflación.

Biden se reunió este lunes (24/01/2022) con el Consejo de Competencia y miembros de su gabinete para discutir formas de reducir los precios para las familias estadounidenses.

Después de sus comentarios, cerca de la marca de 8 minutos de la transmisión en vivo, los miembros de la prensa comenzaron a gritar preguntas, con la esperanza de que el presidente respondiera algunas antes de que el personal de la Casa Blanca les mostrara la puerta.

"¿Aceptará preguntas sobre la inflación entonces?", preguntó Doocy. "¿Cree que la inflación será un problema político antes de las elecciones intermedias?"

Mientras Doocy y los otros reporteros estaban siendo ahuyentados, Biden arremetió contra el corresponsal de Fox News.

“Eso es un gran activo, más inflación. Qué estúpido hijo de p---- (What a stupid son of a b----)”, dijo Biden a su gabinete.

Doocy se rió de los comentarios de Biden momentos después en "The Five" y dijo: "Nadie lo ha verificado todavía y dijo que no es cierto".

Joe Biden calls Fox News reporter a ‘stupid son of a bitch’ after inflation question. pic.twitter.com/tKuX5hmtbM — Pop Crave (@PopCrave) January 24, 2022

Inflación en EU se dispara a su nivel más alto desde 1982

La inflación en Estados Unidos se dispararon el año pasado a su nivel máximo en casi cuatro décadas, lo que ilustra una inflación al rojo vivo que prepara el escenario para el inicio de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) a partir de marzo.

El índice de precios al consumidor subió 7 por ciento en 2021, la mayor alza en 12 meses desde junio de 1982, según datos del Departamento de Trabajo publicados el 12 de enero.

El indicador de inflación ampliamente seguido aumentó 0.5 por ciento desde noviembre, superando las previsiones.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, los llamados precios subyacentes se aceleraron respecto al mes anterior, aumentando 0.6 por ciento más de lo previsto.

La medida saltó un 5.5 por ciento respecto al año anterior, el mayor avance desde 1991.