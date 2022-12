Tiroteo mortal en estacionamiento de centro comercial en Chula Vista

Chula Vista, California. - Un hombre murió a tiros luego de que fue baleado por un oficial del Departamento de Policía de Chula Vista durante un incidente registrado en el estacionamiento de un centro comercial en Chula Vista, a unos cuantos kilómetros al norte de la frontera con Tijuana.

Según un reporte oficial del Departamento de Policía de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés), que es la agencia a cargo de la investigación del incidente, el tiroteo mortal ocurrió luego de múltiples llamadas sobre una mujer que gritaba por ayuda luego de que un hombre la golpeaba, el domingo poco después de las 20:00 horas en la cuadra 1100 de la calle Broadway.

Cuando los oficiales de la policía de Chula Vista llegaron al sitio, encontraron al hombre que fue identificado en las llamadas por usar una camiseta de color blanca, y pantalones grises, que caminaba junto con una silla de ruedas, y que estaba golpeando autos con partes de dicha silla de ruedas.

Además, una de las personas que reportó los hechos, señaló que el sospechoso estaba arriba de la cajuela de un pick up de color negro en el estacionamiento.

El reporte del SDPD que fue publicado este lunes, indicó que un oficial se le acercó al hombre y notó que portaba un cuchillo, el cual se le pidió que soltará.

El reporte oficial

El sospechoso no siguió las indicaciones de las autoridades y le pegó a las ventanas del pick up, que luego se identificó que no era de su propiedad, según el reporte del SDPD.

Luego el hombre se le acercó al oficial de Chula Vista con el cuchillo, según el reporte oficial, por lo que el policía le disparó varias rondas al individuo.

El hombre y el pick up fueron impactados por las balas, indicó el reporte, y ningún oficial resultó herido.

Al sospechoso identificado solo como un residente de Chula Vista de 32 años, se le dio primeros auxilios en el sitio, indicaron las autoridades del SDPD, pero éste sucumbió a sus heridas y fue declarado muerto en el sitio.

El oficial involucrado en el tiroteo tiene cinco años empleado por el Departamento de Policía de Chula Vista, confirmaron las autoridades a cargo de la investigación.

Según el reporte del SDPD, cuando culminé la investigación del incidente, la información será revisada por el personal de la Fiscalía del Condado para determinar si el oficial involucrado enfrenta alguna acción criminal en su contra por dicho incidente.