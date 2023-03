TikTok le responde al Gobierno de EU diciéndoles que vender sus acciones no es la solución

Washington.-Este jueves la compañía china, TikTok, le respondió al Gobierno de Estados Unidos y consideró que la propuesta por la Administración estadounidense de que vendan sus acciones no es la solución.

Fuentes de TikTok le declararon a EFE que la “desinversión” no resolverá las preocupaciones que tiene EU sobre la seguridad nacional con respecto a la aplicación tan popular.

Son varios los sectores en Estados Unidos, donde se incluye FBI y miembros del Congreso, han expresado preocupación sobre la posibilidad de que la aplicación de TikTok puede ser usada por Pekín para labores de espionaje, ya que esta aplicación es de la empresa china ByteDance.

Las preocupaciones de EU no tienen sentido, dice TikTok.

China mantiene sus leyes en materia de seguridad que pueden forzar a compañías tecnológicas para que comparta datos con sus servicios de inteligencia, pero con, pero TikTok y otras empresas se argumenta que esas preocupaciones no tienen sentido y que han implementado varias medidas para proteger los datos de sus usuarios.

“Si el objetivo es proteger la seguridad nacional, la desinversión no resuelve el problema: un cambio de propiedad no impondrá nuevas restricciones en los flujos de datos o el acceso”, dijeron a EFE las citadas fuentes de TikTok.

¿Biden amenaza a ByteDance?

Medios estadounidenses revelaron este miércoles por la noche que el Gobierno de Joe Biden ha amenazado a la dueña de TikTok, con prohibir la red social en todo Estados Unidos si no vende las acciones que tiene en la popular aplicación.

El Comité de Inversión Extranjera de EU es el que habría dado el ultimátum a los dueños de TikTok, según medios.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, rechazó confirmar este jueves si efectivamente se ha pedido a ByteDance que venda las acciones que tiene en TikTok.

Kirby recordó que Biden ha expresado en repetidas ocasiones preocupación sobre la seguridad de TikTok.

En febrero, el propio presidente dijo que él no tiene esa aplicación en su teléfono. De hecho, el uso de TikTok está prohibido en los dispositivos móviles que usan los empleados del Gobierno, incluidos los que utiliza el mandatario.

Trump intentó imponer un veto

El expresidente de EU Donald Trump (2017-2021) intentó imponer un veto sobre TikTok, pero tras una larga batalla legal no se materializó.

TikTok tiene unos 100 millones de usuarios en Estados Unidos y se ha convertido en poco tiempo en una de las redes sociales más populares del mundo, especialmente entre los adolescentes.

Su consejero delegado, Shou Zi Chew, comparecerá el próximo jueves ante el comité de Comercio y de Energía de la Cámara de Representantes estadounidense para hablar precisamente de su política de privacidad y de protección.

