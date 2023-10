Sequía histórica amenaza la supervivencia de los delfines de río, especie en peligro de extinción, en Amazonas; 140 han muerto y 400 siguen atrapados

En el corazón de la selva amazónica, el lago Tefé enfrenta una sequía histórica y un aumento en la temperatura del agua, lo que ha resultado en la muerte de al menos 140 delfines de río en peligro de extinción, y esta amenaza continúa para estos mamíferos.

El Instituto de Asuntos Públicos de los Animales (IFAW, por sus siglas en inglés) ha desplegado a expertos en varamientos de mamíferos marinos en respuesta a una solicitud del Instituto Mamiraua para el Desarrollo Sostenible.

Este esfuerzo ha sido posible gracias a una generosa contribución de la Lotería de Códigos Postales de Holanda, según información publicada por World Animal News.

Los delfines de río se encuentran en peligro de extinción

Los delfines de río del río Amazonas y Tucuxi ya están en peligro de extinción, y la situación se agrava debido a los efectos del cambio climático.

A medida que los niveles del agua descienden y las temperaturas se disparan, el acceso de estos animales a aguas más profundas y frías se vuelve prácticamente intransitable.

El IFAW ha enviado a expertos para colaborar con las agencias locales en la evaluación de la situación y la búsqueda de soluciones innovadoras.

El equipo de IFAW, compuesto por la Dra. Sarah Sharp y Kira Kasper, se prepara para pasar al menos dos semanas en Tefé, donde evaluarán la situación y las posibilidades de rescate para hasta 400 delfines de río que luchan por sobrevivir en aguas poco profundas y sobrecalentadas.

Este equipo traerá consigo equipo especializado, como camillas, etiquetas satelitales y suministros veterinarios, con el compromiso de ayudar al mayor número de delfines posible.

Extreme heat and drought killed more than 100 Amazonian river dolphins and thousands of fish back in September. This is what 39 degrees water temperature does to marine animals. With the current rate of global warming, the future can be really scary. #ClimateCrisis… pic.twitter.com/5lCpDxSNWW— Nopolluting (@nopolluting) October 14, 2023

Buscan el rescate y la conservación de estos mamíferos

El IFAW, con 25 años de experiencia en el rescate de mamíferos marinos, se ha convertido en un referente global en esta área. Su labor abarca desde la investigación y rescate hasta la capacitación en más de 16 países.

La Lotería de Códigos Postales de Holanda otorgó una subvención de 1.5 millones de euros (28 millones 974 mil 585 pesos mexicanos) en marzo de 2022 para respaldar proyectos de rescate y conservación marina del IFAW, con el objetivo de mejorar las tasas de supervivencia de los cetáceos varados y reducir las amenazas a su hábitat, garantizando un futuro más seguro para estos mamíferos marinos en peligro de extinción.

Información del artículo “140 Endangered River Dolphins Have Died In The Amazon; Up To 400 Dolphins Are Still Trapped Waiting To Be Rescued” , de Karen Lapizco, publicado en World Animal News.

Te puede interesar: El río Amazonas a niveles históricamente bajos: Emergencia en 62 ciudades