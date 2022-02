"Se comen entre ellos": Mujer con más de 30 perros teme que la devoren

ARGENTINA.- El fallecimiento de su marido no fue la única situación complicada para una habitante de la ciudad de Córdoba al vivir con el miedo de ser atacada por los más de 30 perros que tiene en su domicilio, pues ya no puede controlarlos, asegurando que “se comen entre ellos”.

De acuerdo a medios locales, la mujer esta pasando un mal momento económico, pero también psicológico, pues teme que en algún momento los animales se la coman a ella, sin poder hacer nada para defenderse.

Su vida cambió radicalmente cuando murió su marido, pues ella no ha podido comprar el alimento de los animales, por lo que comenzaron a atacarse entre ellos de manera salvaje.

Perros muertos y ratones

Reporteros de El Doce acudieron al inmueble y confirmaron la gravedad de la situación de la mujer, encontrando ratas y perros muertos, en un patio desbordado de suciedad.

La afectada señaló que por el momento puede moverse entre los caninos sin problema, sin embargo, teme que ante el hambre que sufren los perros y las peleas, pueden atacarla y lastimarla.

Por ello, difundió su situación, pidiendo cualquier tipo de ayuda, pues ya no puede controlar a los perros. “Necesito que se los lleven”, solicitó.

Denuncia a las autoridades

Ante el miedo que vive, optó por denunciar ante las autoridades para que evalúen que se puede hacer con los animales, sin embargo, hasta el momento sigue esperando una respuesta.

Le informaron que elementos de la Policía Ambiental acudirían al inmueble para analizar el caso, pero sigue esperando una solución a su martirio.

La orientaron también a acudir a levantar una denuncia, pues las autoridades poco pueden hacer si no tienen una orden judicial.

Suciedad en casa

Tener treinta perros en casa no es algo cómodo, y al no estar con los debidos cuidados, la suciedad y mal olor son otra de sus problemáticas, señalando que no puede ni comer ni tomar agua, pues esta todo lleno de moscas por los animales muertos.

Vecinos de la localidad ubicada en Argentina confirmaron las quejas de la mujer, asegurando que se llena de moscas y que el mal olor abunda por las tardes, por lo que esperan que las autoridades puedan hacer algo para que la afectada pueda vivir bien.