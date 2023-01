Pizzería en Argentina ofrece “pizza gratis de por vida” a cliente que se quejó por el costo de la comida

ROSARIO, Argentina.- En redes sociales se viralizó la respuesta que dio una pizzería argentina a un cliente que se quejó por el costo de la comida.

Fue a través de Twitter donde la pizzería, ubicada en la ciudad de Rosario, compartió la calificación de una estrella que les dio un comensal de nombre Claudio tras visitarlos.

Según la opinión de Claudio, el costo de la pizza por persona era muy alto, tomando en cuenta que la pizza es solo agua y harina.

La pizza no deja de ser agua con harina 2000$ por persona me parece un robo a mano armada”, escribió Claudio.

“Pizza gratis de por vida”, responde el restaurante

Ante esta crítica, la respuesta del restaurante fue aplaudida por cientos de internautas, pues la pizzería le propuso un reto a Claudio, y si lo ganaba le regalaría “pizza gratis de por vida”.

Las reglas del reto consistían en visitarlos esa misma noche porque le tendrían listo un kilo de harina y un litro de agua con su nombre para que preparara una pizza en una hora y si le salía recibiría pizza gratis durante toda su vida.

No obstante, Claudio no podría usar otros ingredientes como queso y salsas, además de que tampoco podría gastar en trabajadores, luz, gas o leña. Si le daba calor, la pizzería le dijo que tendría que tomar agua natural, pues no podría usar el refrigerador para enfriar el agua.

“Ni se te ocurra construir un local y mantenerlo 58 años o comprar un horno”, dijo también el restaurante.

Finalmente, en la publicación la pizzería se disculpa si la respuesta fue mala, pero mencionó que el tema los pone “sensibles” e invitó a Claudio nuevamente a conocer cómo preparan las pizzas para entender realmente su valor.

Usuarios de Twitter reaccionan

La publicación en Twitter tiene hasta el momento casi 30 mil “me gusta” y ha sido respondida por más de mil personas, la mayoría de ellas aplauden la respuesta que tuvo el restaurante ante la crítica del comensal.

Muchos otros respondieron que tras la opinión de Claudio y la respuesta, irían con mucho gusto al lugar a degustar pizzas, mientras que otros tantos compartieron fotos de los productos que compraron en el local.

Tras la primera publicación, el restaurante compartió varias fotos donde tenía listo el kilo de harina y el litro de agua para Claudio, además de que puso una promoción del 15% de descuento en algunos de sus productos.