AUSTRALIA.- En Australia, una guardabosque de un parque ubicado al Noroeste del País, encontró un sapo de caña que pesa 2.7 kilos, informaron este viernes fuentes oficiales.

No obstante, las autoridades detallaron que el “monstruoso” animal, también conocido como sapo gigante, fue “removido de la naturaleza”.

De acuerdo con Efe, este anfibio es considerado una de las especies más tóxicas para otros animales, así como una amenaza para la fauna de Australia.

"Toadzilla": El sapo gigante que fue sacrificado en Australia por multiplicarse sin control. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo se encontró a Toadzilla?

El Toadzilla fue encontrado en el Parque Nacional de Conway, en Queensland, la semana pasada cuando la guardia forestal Kylee Gray, recorría el lugar en un vehículo y tuvo que detenerse debido a la presencia de una serpiente.

Me agaché y agarré el sapo de caña y no podía creer lo grande y pesado que era", dijo Gray en un mensaje publicado por el Departamento de Medio Ambiente y Ciencia de Queensland.

Por su parte, la institución explicó que estos sapos de caña suelen pesar cerca de 500 gramos, aunque también pueden llegar a medir 26 centímetros y pesar 2.5 kilos.

A su vez, indicó que son capaces de comerse cualquier cosa que les quepa en la boca, incluyendo “insectos, reptiles y pequeños mamíferos".

Toadzilla fue sacrificada

El sapo hembra que fue apodado “Toadzilla”, podría ser considerado el sapo de caña más grande que se ha registrado en el Museo de Queensland, ha donde será enviado tras sacrificarlo.

El sapo de caña es conocido científicamente como “Rhinella marina” y es originario de América Central y del Sur, aunque fue introducido a Australia en 1935 para combatir la plaga de escarabajos que afectaba las plantaciones de caña de azúcar en la región.

No obstante, el animal no se comió los insectos, y al no contar con depredadores naturales logró multiplicarse sin control, teniendo "un grave impacto en los ecosistemas del norte de Australia", además se le considera una de las mayores amenazas para la fauna del país, explicó el Departamento de Medio Ambiente.

¿Los Simpson lo hicieron de nuevo?

Al desarrollarse en Australia y tratarse de un sapo, la historia de Toadzilla recuerda el episodio 16 de la temporada 6 de Los Simpson titulado “Bart contra Australia” donde los integrantes de la familia amarilla deben viajar a dicho país para disculparse por una broma telefónica hecha por Bart a un niño australiano.

Sin embargo, al llegar, Bart ingresa con una rana al aeropuerto pero como no se permite el ingreso de especies potencialmente invasivas, la deja ahí y esta es tomada por un canguro.

Al final del episodio cuando la familia vuela de regreso a América, Australia se mira invadida de ranas que se reprodujeron y se encuentran provocando daños en el ecosistema y granjas del país.