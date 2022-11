Perú: Mujer le tira sopa hirviendo a su pareja porque él quería ir a jugar futbol

PERÚ.- Un hombre de 24 años resultó con heridas de gravedad luego de que su pareja le lanzara sopa hirviendo tras una discusión en el distrito de Breña, en Lima, Perú.

De acuerdo con Noticias Caracol, Jhon Nolache Primero, contó que resultó con lesiones graves en la cara, el pecho, el cuello y un hombro por la acción de su pareja.

Según las declaraciones del joven, todo ocurrió debido a una discusión con su pareja, Flor Esmilda Huaches, de 23 años, porque él quería salir a jugar futbol y ella no estaba de acuerdo.

"Yo la quería llevar, pero ella me dijo que tenía que trabajar y lavar ropa. Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta”, relató Jhon a América Noticias.

Mujer también lo habría amenazado con un cuchillo

El hombre declaró que, al intentar tranquilizarla, la situación se puso peor, pues Flor también lo amenazó con un cuchillo.

Me vino a querer empujar, me amenazó con un cuchillo, yo le quité. Y me metió un cachetadón, yo también”, comentó Jhon.

No obstante, al intentar abrazarla “ella me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla y ella voltea y me dice: ‘toma tu sopa’ y me echa en la cara… Yo sentí que chispeó algo en mi vista”, aseguró.

Tras lo ocurrido el hombre tuvo que ser llevado al Hospital Arzobispo Loayza de Lima para ser atendido, posteriormente denunció a Flor por haberlo agredido.

Las autoridades se encuentran buscando a la mujer, quien huyó y se desconoce su ubicación.

