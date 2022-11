Mexicana desaparece en Perú tras visitar a su pareja que conoció por Internet; sospechan feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de Blanca Arellano Gutiérrez reportaron su desaparición luego de que la mexicana viajara a Perú para encontrarse con Juan Pablo Villafuerte Pinto, su pareja y a quien conoció a través de redes sociales.

Tras días sin saber noticias de Blanca, sus familiares comenzaron una campaña en redes sociales para poder localizarla, ya que Juan Pablo no les daba más información sobre ella y solo les dijo que había decidido volver a México por su cuenta.

Ante esto, la policía peruana allanó la casa de Juan Pablo, principal sospechoso de su desaparición, y encontró distintas evidencias como una bandera mexicana, ropa de mujer, cabellos y restos de sangre.

Elvis Baños Valverde, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Huacho, informó que tras los hallazgos en el inmueble se confirmó que Blanca y Juan Pablo sí tenían una relación sentimental, aunque él lo niega y llegó a calificar como una “indigente” a la que ayudo y que tenía problemas mentales.

Baños Valverde también declaró que se realizó la prueba de luminol y que lo encontrado se está reportando a la embajada de México para informar a la familia de la mujer.

La cadena Radio Programas de Perú (RPP) indicó que vecinos dijeron que en los últimos días se miró a Juan Pablo nervioso, además de que se le vio comprar bolsas negras en una bodega.

La policía entrevistó a Juan Pablo Villafuerte, y de acuerdo con Baños, el peruano evadió las preguntas que se le hicieron y tras sus declaraciones se fue a Lima.

RPP informó que la familia de la mexicana viajará este jueves a Lima para continuar con las investigaciones y llevar a cabo una prueba de ADN que se cotejará con los restos humanos que fueron encontrados hace días en la playa Chorrillos, en Huacho.

Medios locales han confirmado que el anillo que llevaba la víctima coincide con uno que usaba Blanca, aunque como el cuerpo fue descuartizado, no ha podido confirmarse la identificación.

Según menciona El Universal, Blanca y Juan se conocieron a través de una plataforma de videojuegos, además de que compartían intereses en un grupo de Facebook, el cual era administrado por ambos.

“Desde el inicio de pandemia ambos tenían una plataforma de juegos que se llamaba ‘Fornite’ (conocido videojuego multijugador) donde él era administrador (Juan Villafuerte) y convirtió a Blanca en administradora. Esta persona le dijo que no tenía pareja y entablaron una amistad”, contó Mercedes Gaytán, amiga de Blanca a El Comercio.

En sus redes sociales quedó registrado que Juan y Blanca compartían momentos pese a la distancia que los separaba, sin embargo, el 27 de julio, la mujer decidió viajar del Estado de México a Lima para reunirse con Juan Pablo.

Sin embargo, el 7 de noviembre, familiares de Blanca perdieron todo tipo de comunicación con ella y al acercarse a Juan Pablo para saber qué ocurría, este les dijo que no sabía nada sobre ella, pues decidió volver a México.

Ante esto, Karla Arellano, sobrina de Blanca comenzó a sospechar y pidió ayuda en redes para localizar a su tía, además de que compartió los chats que tuvo con Juan Pablo.

“No podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí, ahí terminó mi función, espero le vaya bien”, se lee en uno de los mensajes enviados por el hombre.

Ahí es donde se disparó nuestro temor. Mi mente empezó a vomitar pensamientos ¿Irse así nada más? ¿Su chip dejó de funcionar? Para mí esto no tenía nada de sentido, MI TÍA NO DESAPARECERÍA ASÍ COMO ASÍ JAMÁS Y MENOS SIN AVISAR… Él argumenta que el domingo mi tía decidió regresar a México, estaban en Huacho y ella por sus medios salió hacia Lima para posterior salir a México pero no ha sucedido eso”, escribió Karla.