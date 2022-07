Padre de Robert Crimo confesó que habló con su hijo de un tiroteo masivo un día antes de que realizara su propia masacre

El padre de Robert Crimo, acusado de los asesinatos del desfile del 4 de julio, dijo en una entrevista con The Post que su hijo estuvo hablando de un tiroteo masivo que se dio en Dinamarca un día antes de realizar su propia masacre. Para esto, el padre se lavó las manos de cualquier culpa que lo relacionara con cómo consiguió su arma el sospechoso.

Robert Crimo Jr. (padre), recurrió a uno de los abogados de R. Kelly para combatir las afirmaciones acerca de que él ayudó a su hijo mentalmente perturbado a comprar armas.

Mencionó que que la noche anterior al tiroteo del lunes, él y su hijo Robert Crimo III hablaron sobre el joven danés de 22 años que disparó y mató a tres personas en un centro comercial en las afueras de Copenhague el domingo.

"Él dijo: 'Sí, ese tipo es un idiota'. ¡Eso es lo que él dijo!" recordó el padre, mencionando que su hijo dijo eso sobre el tirador de Dinamarca. Además, el padre dijo que su hijo agregó: “A la gente le gusta eso… [cometen tiroteos masivos] para que sean más las personas que quieren prohibir todas las armas”.

El martes, Steven Greenberg anunció que Crimo Jr. y su esposa (separada) Denise, lo habían contratado luego del arresto de su hijo. El padre, un antiguo candidato a alcalde local que solía administrar una tienda de sándwiches en el vecindario, se enfrentó a una ola de críticas por patrocinar la solicitud de licencia de armas de su hijo, lo que permitió a Crimo III comprar cuatro armas, incluida su supuesta arma asesina, antes de los 21 años.

El padre patrocinó la solicitud tres meses después de que las autoridades etiquetaran a su hijo como un “peligro claro y presente” por amenazar con matar a familiares en 2019.

El incidente, que llevó a la policía a confiscar brevemente una espada, una daga y 15 cuchillos de la casa del tirador, fue sólo un "arrebato infantil" y los cuchillos eran "solo una colección", dijo Crimo Jr. a The Post el miércoles, según narra New York Post.

La policía habla sobre los posibles cargos de la familia del tirador del desfile de Highland Park, Robert Crimo.

Crimo Jr. dijo que decidió patrocinar la tarjeta de identificación de propietario del arma de fuego de su hijo, que le permitió al joven comprar el AR-15 que usó en el ataque, porque pensó que Crimo III iba a usar el arma para ir al campo de tiro: “Compró todo por su cuenta y están registrados a su nombre”, dijo el padre sobre las armas de su hijo.

Sabes, condujo hasta allí, los ordenó, los recogió, verificaron los antecedentes de cada uno”, dijo Crimo Jr., insistiendo en que tenía “cero” participación en la masacre. Me hacen ver como si lo hubiera preparado para hacer todo esto”, dijo sobre los críticos. “He estado aquí toda mi vida, y me quedaré aquí, mantendré la cabeza en alto, porque no hice nada malo”.