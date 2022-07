Tiroteo en Chicago: Padre de Robert Crimo habría ayudado a su hijo a comprar el arma homicida

ESTADOS UNIDOS.- Tras el tiroteo ocurrido el 4 de Julio en el desfile del Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, donde siete personas perdieron la vida y una treintena resultaron heridos, los padres de Robert Crimo, autor del tiroteo, aseguraron que nunca tuvieron indicios de que su hijo fuera a cometer algo así.

De acuerdo con The Daily Mail, Bob Crimo, padre del tirador, ayudó a su hijo en 2020 a obtener un permiso para tener armas, a pesar de que anteriormente el joven había amenazado con suicidarse y matar a su familia.

Todos somos madres y padres, hermanas y hermanos, y esta es una tragedia terrible para muchas familias, las víctimas, quienes desfilaban, la comunidad y para nosotros mismos. Nuestros corazones, pensamientos y oraciones van con todos”, declararon los padres de autor del tiroteo, Bob y Denise.

Policía acudió a casa de Crimo tras reportes en 2019

Según la policía de Illinois, en septiembre de 2019 acudieron a la casa de Crimo luego de recibir un reporte donde el joven había amenazado con matar a su familia y suicidarse, por lo que las autoridades decomisaron varios cuchillos que después fueron regresados, de acuerdo con el Chicago Sun Times.

No obstante, en enero de 2020, Bob Crimo ayudó a su hijo a conseguir una credencial de identificación de dueño de armas, pues el Robert aún no tenía los 21 años necesarios para realizar el trámite solo.

Sobre esto, las autoridades indicaron que aprobaron el permiso a Crimo debido a que no se contaba con “bases suficientes” para considerarlo peligroso, pues solo tenía una violación de ordenanza en 2016 por posesión de tabaco. Respecto a lo ocurrido en 2019, esto no fue registrado en su historial debido a que la familia no hizo la denuncia.

Fue por ello que Crimo logró comprar el rifle que usó en el tiroteo en Highland de manera legal, además de que también compró otras armas.

En caso de ser declarado culpable por los cargos de homicidio en primer grado que se le imputan, Crimo podría ser condenado a cadena perpetua.