Padre crea un lanzallamas para que sus hijos puedan jugar en casa

OTTAWA.- Daniel Hashimoto, un hombre de origen canadiense, fabricó un lanzallamas para que sus hijos pudieran divertirse "quemando cosas en el jardín".

El ingenioso padre tomó un lanzallamas y lo convirtió en lo que sus hijos James, de 11 años, y Sophia, de 7, consideran como "el mejor juguete de todos",

Para los niños, no era un arma mortal, sino más bien un obstáculo dinámico que provocaba risas”, aseguró el padre.

El objeto no es para nada peligroso para los pequeños, solo simula ser un lanzallamas con un resplandor de tela de seda con colores similares a una clásica llamarada.

“Decidimos ver cómo funcionaría la tela liviana con el soplador, así que Sophia agarró una banda elástica grande y un poco de cinta, y la pegamos a la boquilla”, indicó Hashimoto.

Los padres aseguran que el juguete no tiene otra intención más que la de inspirar la creatividad en los pequeños, quienes juegan con el artefacto recreando escenas de la icónica caricatura "Avatar: The Last Airbender" y a saltar la cuerda sobre las brasas.