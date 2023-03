Neonazi satanista sentenciado a 45 años por complot para matar soldados estadounidenses

ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal arrojó sentencia a un exsoldado estadounidense que conspiró para matar a otros miembros del ejército, en nombre de un extraño grupo satanista neonazi, y lo condenó el viernes a 45 años de prisión.

El juez Gregory Woods impuso la pena máxima a Ethan Melzer, quien se declaró culpable en junio de tres delitos relacionados con su complot asesino para un grupo neonazi nihilista conocido como la Orden de los Nueve Ángulos u O9A.

Si bien nadie resultó herido o muerto debido al complot, Woods dijo que "no fue por falta de intentos del Sr. Melzer", informó el NY Post.

Esto no fue una broma”, dijo el juez. “De hecho, intentó asesinar a sus compañeros soldados”.

Melzer, un ex drogadicto de 24 años de Kentucky, fue enviado a Italia con el Ejército en 2019 y recibió información sobre el diseño, el propósito y la seguridad en la base militar donde estaba estacionado. Melzer inmediatamente comenzó a compartir datos confidenciales, incluidos movimientos de tropas, seguridad y armamento, con miembros del grupo ocultista neonazi para que pudieran planear lo que llamaron un "ataque yihadista" y un evento de "bajas masivas" en la unidad del Ejército.

Los miembros de O9A que se comunicaron con Melzer pasaron la información a un supuesto miembro de Al Qaeda para aumentar la probabilidad de un ataque exitoso.

Hellman dijo que Melzer y otros miembros de O9A creen en la inevitabilidad de una guerra racial global y planean acciones para acelerar el fin de la civilización occidental.

En breves comentarios, Melzer, con grilletes en los tobillos y luciendo un tatuaje O9A en el antebrazo izquierdo, se disculpó por sus crímenes: “Todavía me arrepiento de todo lo que hice”, dijo. “Ojalá pudiera decir que lo siento a mi pelotón”.

Su abogado defensor, Jonathan Marvinny, instó a Woods a una sentencia indulgente de 15 años, argumentando que Melzer todavía es un hombre joven y que su complot, aunque serio, “ni siquiera estaba cerca de concretarse”.

Marvinny dijo que Melzer fue seducido por el grupo ocultista, al que describió como un “culto peligroso pero en cierto modo ridículo”.

Agregó que Melzer podría cambiar en el transcurso de una sentencia de 15 años.

Él no es un extremista empedernido. No es alguien que no pueda cambiar”, dijo Marvinny.