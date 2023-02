Cristianos "guerreros de la oración" alertan sobre la SatanCon 2023 de Boston: "Usan lo sobrenatural para manipular"

ESTADOS UNIDOS.- Un grupo de cristianos está rechazando SatanCon 2023, un evento programado para llevarse a cabo en el centro de Boston que The Satanic Temple promociona como la "reunión satánica más grande de la historia".

Los detractores dicen que el templo está "usando lo sobrenatural" para manipular a la gente, aunque se anuncia a sí mismo como un grupo no teísta que no cree en lo sobrenatural.

“Hemos estado rastreando a estas personas durante un par de años”, dijo Dave Kubal, director ejecutivo de Intercessors for America, a Fox News Digital. Su organización de "medio millón de guerreros de oración" adopta un enfoque triple para resistir y exponer El Templo Satánico con "noticias, oración y acción".

La SatanCon 2023, que está programada del 28 al 30 de abril en Boston, marca el décimo aniversario del Templo Satánico, según su sitio web. El tema de la reunión es "Hexennacht en Boston", traducido del alemán como "Noche de brujas en Boston", que marca la antigua fiesta pagana de la víspera de mayo.

Se dedicó a la alcaldesa de Boston

Kubal señaló cómo The Satanic Temple ha elegido los lugares para sus dos eventos SatanCon hasta ahora como retribución contra los políticos que no les permiten ofrecer invocaciones satánicas en los eventos de la ciudad.

SatanCon 2023, que incluirá paneles de discusión, entretenimiento, rituales satánicos, una capilla de bodas satánica y un "mercado satánico", se dedicó a la alcaldesa demócrata de Boston, Michelle Wu, después de que al Templo no se le permitiera realizar una invocación en el Ayuntamiento de Boston.

The Temple le dijo a Fox News Digital que apoya el derecho a protestar por su evento, pero desestimó las acusaciones en su contra y reiteró su condición de organización no espiritual.

El grupo dedicó su conferencia de 2022 en Scottsdale, Arizona, al exalcalde republicano Jim Lane y a la exconcejal republicana Suzanne Klapp, quienes también negaron una solicitud para invocar a Satanás en una reunión del Concejo Municipal.

Kubal dijo que su organización ayunó y oró contra SatanCon en Scottsdale el año pasado, alegando que el evento "frustró" y que "su número era muy pequeño para todos los propósitos prácticos". Este año, están adoptando el mismo enfoque, pero también están tratando de crear conciencia de que The Satanic Temple se está metiendo en batallas legales sobre el aborto a raíz de la decisión de Dobbs.

Libertad religiosa

Citando su principio de que "el cuerpo de uno es inviolable, sujeto únicamente a su propia voluntad", el Templo Satánico ha presentado demandas por motivos de libertad religiosa en estados que limitan el aborto, alegando que las prohibiciones del aborto violan los derechos de una "mujer embarazada involuntariamente" a participar en un "Ritual de Aborto Satánico".

Creo que para el estadounidense promedio, eso les pone la piel de gallina al pensar que alguien abortaría a un bebé con fines rituales religiosos", dijo Kubal. "Entonces, ya sea que las personas crean o no en el poder satánico, las personas que son parte de esto lo hacen absolutamente, y asisten a esta conferencia en un intento de aprender cómo manipular a las personas usando lo sobrenatural. Encubren sus actividades usando palabras aceptables que enfatizan la ciencia, usando palabras como benevolencia o justicia".

El Templo Satánico con sede en Salem, Massachusetts, que afirma tener más de 1,5 millones de miembros en todo el mundo, niega la creencia en un demonio personal y dice que su misión es "fomentar la benevolencia y la empatía entre todas las personas, rechazar la autoridad tiránica, defender el sentido común práctico y justicia, y ser dirigido por la conciencia humana para emprender nobles actividades".

¿Fuerzas reales?

John Ramírez, quien habló en un evento de Intercessors for America el año pasado, es un exocultista cuyo libro Out of the Devil's Cauldron: A Journey from Darkness to Light detalla su relato de cómo dejó la santería después de ser iniciado cuando era niño. Una mezcla de enseñanzas católicas romanas y espiritismo oculto, la santería surgió en Cuba durante el siglo XIX y estuvo prohibida en el país durante décadas.

Ahora un evangelista, Ramírez sostuvo a Fox News Digital que los satanistas están jugando con las fuerzas reales a pesar de lo que afirman, y comparó a las personas que no creen en la guerra espiritual con alguien que no cree en la gravedad antes de saltar por la ventana.

Estas personas son un montón de bromas porque así es como atrapan a la gente", dijo Ramírez sobre El Templo Satánico y otros como ellos. "Viví en el reino satánico durante 25 años. Viví en las sombras demoníacas durante 25 años. Hablaba con Satanás todo el día, toda la noche".

Ramírez afirmó que cuando estaba inmerso en lo oculto, proyectaba su conciencia en el reino espiritual con la intención de maldecir regiones enteras con "los más altos niveles de brujería". Luego de una experiencia sobrenatural durante la cual dijo haber experimentado el infierno, se convirtió al cristianismo.

Satanista convertido al cristianismo

“Entonces estas personas te dicen que son un templo, son una religión, pero no sirven a Satanás, lo cual es una tontería”, dijo. "Ellas lo hacen… En la puerta principal dicen: 'Nos llamamos satanistas, pero no servimos a Satanás'… Pero eso es como si un cristiano dijera: 'Soy cristiano, pero no sirvo a Jesús'. ¿Cómo se puede ser cristiano sin servir a Jesús? O se tiene un señor, o se tiene el otro”.

Ramírez afirmó que los satanistas establecieron templos en varias ciudades "para que los demonios y los espíritus puedan trabajar en la atmósfera de esas regiones para realmente traer destrucción a la gente".

Ramírez dijo que la influencia de lo demoníaco se está volviendo cada vez más evidente en la cultura estadounidense.

Hacemos que Sodoma y Gomorra parezca un jardín de infantes", dijo. “Cada minuto somos más oscuros. Esta sociedad ha perdido la conciencia del bien del mal. Ya ni siquiera nos sonrojamos. Lo que sea que esté bien a los ojos de la gente, eso es lo que hacen", agregó.

"Apoyamos el derecho de la Primera Enmienda de las personas a participar en la oración y el ayuno como medio de protesta", dijo un portavoz de The Satanic Temple a Fox News Digital. “Es difícil responder a las acusaciones de ”aprovechar el poder demoníaco" de la misma manera que es difícil responder a las acusaciones de tener “piojos” sin validar implícitamente la mentalidad de un niño de 3 años".

