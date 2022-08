Nancy Pelosi en Taiwán: 3 acciones que muestran las décadas de confrontación de la líder estadounidense con el gobierno comunista de China

La visita de la presidenta de la Cámara Representante de EE.UU. Nancy Pelosi, a Taiwán en medio de advertencias del gobierno chino y del malestar de la Casa Blanca es apenas la última en una larga historia de confrontaciones de la líder demócrata con el gobierno de Pekín.

"Es una visita provocadora en parte porque quien hace la visita es Nancy Pelosi", dice Celia Hatton, la editora de Asia Pacífico para el servicio mundial de la BBC.

Primero, por el cargo que ostenta: como líder de la Cámara de Representantes, Pelosi es la segunda en línea de sucesión a la presidencia. Es decir, sería Pelosi quien asumiría como jefe del ejecutivo en caso de que falten tanto el presidente Joe Biden, como la vicepresidenta Kamala Harris.

Esto hace que Pelosi sea la autoridad estadounidense de más alto rango en visitar Taiwán en los últimos 25 años.

Y en segundo lugar, por la historia de incidentes en los cuales Pelosi criticó de manera frontal al gobierno del Partido Comunista de China por supuestos abusos a los derechos humanos.

La mayoría de los expertos coincide en afirmar que el enfrentamiento con China comenzó en 1991, apenas dos años después de que el gobierno chino hubiera puesto un violento fin a las protestas multitudinarias de la plaza de Tiananmen.

Pelosi, quien en el momento era congresista por el 5to distrito de California, visitó la plaza y desveló un estandarte honrando a los caídos durante las protestas.

28 years ago, we traveled to Tiananmen Square to honor the courage & sacrifice of the students, workers & ordinary citizens who stood for the dignity & human rights that all people deserve. To this day, we remain committed to sharing their story with the world. #Tiananmen30 pic.twitter.com/7UqiJVRS3t