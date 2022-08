Muere la actriz y cantante Olivia Newton-John, protagonista de la mítica película "Grease"

Getty Images

La actriz y cantante Olivia Newton-John, conocida en todo el mundo por su papel de Sandy en la película Grease, falleció a los 73 años, según anunció su familia.

En un breve comunicado, su esposo, John Easterling, dijo que Newton-John había muerto en su rancho de California el lunes por la mañana.

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama", dice el comunicado.

"Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", añade. Y "en lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John".

Newton-John es conocida en todo el mundo por su papel de Sandy en la película "Grease" (1978).

Nieta del premio Nobel de Física Max Born, judío exiliado al Reino Unido desde la Alemania nazi, e hija de un espía británico durante la Segunda Guerra Mundial, Newton-John nació en Cambridge (Inglaterra), en 1948.

Pero creció en Australia, a donde se mudó con su familia en 1954.

Empezó muy joven en el mundo de la música, primero con un grupo con compañeras de colegio y luego en solitario. Su primer éxito fue la canción If Not For You, de su álbum debut homónimo, que alcanzó el número siete en las listas de éxitos de Reino Unido.

A de esa década y a lo largo de los 80 Newton-John fue una de las artistas más populares del mundo.

Solo en Estados Unidos 14 de sus sencillos estuvieron en la lista de los 10 más escuchados, ganó cuatro premios Grammy y el musical Grease junto a John Travolta la lanzó al estrellato.

You're the One that I Want, una de las canciones que entonó a dúo con Travolta en ese filme, se convirtió en una de las más famosas de la época y de ella se han vendido más de 15 millones de copias.

Tras conocerse la noticia, Travolta escribió un emotivo mensaje en Instagram: "Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Tu Danny, tu John".

Como lo hiciera su personaje de Grease, Newton-John se reinventó tanto musicalmente como a nivel de imagen a partir de la película.

Así, la siempre sonriente rubia conocida por su country-pop y sus suaves baladas como Please Mr. Please, Have You Never Been Mellow y I Honestly Love You, en 1981 sacó al mercado la provocativa canción Physical como parte del album homónimo, su séptimo.

"No hay nada más de qué hablar / A no ser que sea horizontalmente", cantaba en ella, y terminaba: "¡Vamos a ponernos animales! ¡Animales!".

Olivia Newton-John se reinventó a nivel musical y de imagen a partir de Grease, de una manera similar a su personaje, Sandy, en la película, quien pasó de usar blusas y suéteres de lana a enfundarse en unos ajustados pantalones de cuero negro.

"Lo grabé e inmediatamente pensé: 'Dios mío, ¡quizá he ido demasiado lejos!'", le dijo al programa Entertainment Weekly en 2017, tras recordar cómo su mánager Roger Davies se la había sugerido.

"Le llamé a Roger y le dije: '¡Tenemos que retirar la canción!'. Pero él dijo: 'Es demasiado tarde. Ya la están poniendo en la radio y está subiendo en las listas'. Estaba horrorizada".

Fue la número uno en las listas durante 10 semanas y Billboard la nombró canción del año, a pesar de haber sido vetada en varias estaciones de radio.

A Physical le siguieron unos cuantos éxitos más, pero para la siguiente década su carrera estaba ya de capa caída y Newton-John se volvió más propensa a ser noticia debido a su vida privada.

Tras ser diagnosticada con cáncer de mama a principios de la década de 1990, se volvió una de las principales defensoras de la investigación del cáncer y su organización benéfica, la Fundación Olivia Newton-John, ha recaudado millones de dólares para ese fin.

