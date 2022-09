Muere joven de la India quemada viva por rechazar propuesta de matrimonio de un acosador enfurecido

Una joven de la India fue asesinada por un acosador que le prendió fuego luego de enfurecerse cuando ella rechazó su propuesta de matrimonio.

Ankita Singh, de 19 años, estaba dormida en su cama cerca de una ventana abierta alrededor de las 4 am del 23 de agosto cuando un hombre roció su cuerpo con gasolina y arrojó una cerilla encendida, informó BBC Hindi.

Singh fue trasladada de urgencia al hospital con quemaduras graves, pero murió el domingo como resultado del atroz ataque.

Antes de morir a causa de sus heridas, Singh identificó al hombre como Shahrukh Hussain y les dijo a las autoridades que la había estado siguiendo y acosando, dijo el medio.

La amenazó con matarla si no hablaba con él

La adolescente describió cómo Hussain la llamó alrededor de las 8 pm la noche anterior y “me dijo que me mataría si no hablaba con él”.

Le informé a mi padre sobre la amenaza, después de lo cual me aseguró que hablaría con la familia del hombre el martes”, le dijo a la policía, según Mirror.

Luego describió despertarse con “una sensación de dolor en la espalda” y “podía oler algo quemándose”.

“Encontré [a Hussain] huyendo cuando abrí los ojos”, dijo a las autoridades.

Desde entonces, dos videos de Singh en el hospital se han vuelto virales en línea, causando revuelo en India. Sufrió quemaduras en el 45% de su cuerpo.

El padre del adolescente, Sanjeev Singh, confirmó que Hussain vivía en su vecindario. Dijo que la atención no deseada del hombre a veces obligaba a su hija a faltar a la escuela.

Shahrukh solía decirle: 'Cásate conmigo, acepta el Islam, de lo contrario haré de tu vida un infierno'”, dijo a la revista Swarajya . "Él siguió obligando a mi hija a casarse y convertirse durante meses. Era un amante unilateral, un acosador”.

Lograron arrestarlo

La policía arrestó a Hussain y a un cómplice la semana pasada. Según los informes, ambos hombres enfrentan cargos de asesinato.

La muerte de Singh provocó indignación en la mayoría hindú de Jharkhand.

Amber Lakra, superintendente de policía de Dumka, le dijo a la BBC que si bien el crimen no se considera de naturaleza religiosa, “[la policía] está especialmente atenta ya que el chico y la chica pertenecen a religiones diferentes”.

En los días posteriores a la muerte de Singh, varios políticos recurrieron a las redes sociales para expresar su disgusto por las acciones de Hussain.

Después de la astucia impuesta a Ankita, su muerte ha hecho que todos los indios inclinen la cabeza avergonzados”, tuiteó el martes Rahul Gandhi, líder del Congreso Nacional Indio y destacado defensor de los derechos de las mujeres. "Hoy existe una gran necesidad de crear un entorno seguro para las mujeres en el país”.

Prometieron justicia

Miembros del Partido Bharatiya Janata, el brazo nacionalista históricamente hindú del gobierno indio, se reunieron con la familia de Singh esta semana y prometieron apoyo financiero.

Pero aunque el gobierno ha prometido que se hará justicia apropiada, los seres queridos de Singh siguen paralizados por el dolor.

Descrita por sus familiares como cariñosa y trabajadora, Singh estaba en la clase 12 de la escuela en el momento de su muerte.

Después de perder a su madre por cáncer hace un año y medio, Singh vivía en casa con su padre, sus abuelos y su hermano menor.

Quería conseguir un trabajo en el gobierno para poder ayudar a su padre a mantener a la familia”, le dijo su abuela, Vimla Devi, a la BBC en hindi. “Después de la muerte de su madre, cuidó muy bien de su hermano menor. Era una niña muy sensible”.

Un caso de acoso cada 55 minutos

La tragedia del caso de Singh se ve agravada por el hecho de que está lejos de ser un incidente aislado. Según un estudio de 2020, se denuncia un caso de acoso a las autoridades indias cada 55 minutos.

A principios de este año, el Indian Express también informó nuevas estadísticas preocupantes de que casi un tercio de las mujeres indias sufrieron traumas físicos o sexuales.

Esta primavera, The Post informó sobre una ola similar de indignación en el país, después de que una niña de 13 años que denunció haber sido violada en grupo en Uttar Pradesh fuera atacada por segunda vez por un oficial de policía asignado a su caso.

Si las comisarías no son seguras para las mujeres, ¿adónde irán a recibir denuncias?”. Priyanka Gandhi Vadra, secretaria general del Congreso Nacional Indio, tuiteó en ese momento.

El NYP menciona que, desde 2018, las agresiones a niños menores de 12 años se castigan con la muerte. Según el código penal de la India, los perpetradores en el caso de Singh también podrían enfrentar la pena de muerte.

