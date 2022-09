Niña de 2 años muere después de ser dejada más de siete horas en un auto caliente en Nueva Jersey

Un video desgarrador captó el momento en que una mujer de Nueva Jersey se derrumbó al suelo luego de enterarse de que su hija de 2 años había muerto por haber estado en el automóvil de la familia durante horas a temperaturas de 90 grados.

Un helicóptero de noticias de WABC filmó a la madre no identificada en el suelo frente a su casa en Franklin Township el martes, poco después de que un vecino dijo que la escuchó “gritar de dolor y angustia”.

Un policía local se inclina para tratar de consolarla, y las imágenes los muestran balanceándose de lado a lado mientras se abrazan con fuerza.

La madre estaba tan angustiada que finalmente se la llevaron en una ambulancia, dijeron los vecinos a NBC New York.

Los padres de la niña no sabían que habían dejado a su hija pequeña en el auto caliente hasta que la policía llamó a su puerta, dijeron los vecinos a NBC New York.

La niña pequeña fue encontrada en un asiento de automóvil en la parte trasera del Honda Civic gris, poco después de las 2:20 pm del martes, dijeron las autoridades.

Uno de los primeros vecinos en la escena fue un bombero local que intentó reanimación cardiopulmonar, pero la niña fue declarada muerta en el lugar, dijeron las autoridades.

La Oficina del Fiscal del Condado de Somerset dijo que “se está llevando a cabo una investigación adicional para determinar el tiempo exacto en que la niña estuvo en el vehículo y las circunstancias que rodearon los eventos que llevaron a este incidente”.

Sin embargo, las fuentes le dijeron a NBC New York que la pequeña parece haber estado en el automóvil más de siete horas. No estaba claro dónde pensaban los padres que estaba su hija en ese momento, señaló el medio.

La temperatura en el cercano aeropuerto de Somerset a las 2 pm, justo antes de que se encontrara a la niña muerta, era de 90 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ya figura como la muerte número 22 por un "auto caliente" en lo que va del año en un conteo desgarrador realizado por la organización Kids and Car Safety.

Este es el tipo de tragedia que no discrimina. Tiene que ver con una falla de la memoria del cerebro, en muchos casos”, dijo Sue Auriemma, del grupo, a NBC New York. "Desafortunadamente, el peor error que puede cometer un padre es pensar que esto no les puede pasar a ellos”.