NAPLES, Florida.- Un médico que estaba acusado de violar a dos mujeres estando sedadas durante tratamientos estéticos fue encontrado muerto en una zanja cerca de su casa, según informaron las autoridades.

El Dr. Eric Andrew Salata, de 54 años, fue acusado el 21 de noviembre de dos cargos de agresión sexual hacia una persona físicamente indefensa por las violaciones a dos de sus pacientes, de 51 y 73 años.

El pasado martes, la Oficina del Sheriff del Condado de Collier confirmó que el agresor sexual fue encontrado muerto, menciona el Naples Daily News. Un informe citado por el Daily Beast dice que el cuerpo de Salata fue encontrado durante un control de bienestar, luego de que su monitor de tobillo no se movió durante varias horas el lunes.

Después de encontrar su bota sobresaliendo en un bosque local, la policía descubrió el cuerpo del médico, con una herida de bala en la cabeza y una pistola cerca, informó el medio de comunicación. Salata, que había practicado la medicina durante más de 30 años, dejó dos notas, sus tarjetas de crédito y su anillo de bodas en su casa antes de su muerte, según el informe citado por Daily Beast.

La policía enfatizó que su muerte aún no ha sido declarada suicidio porque no se ha completado una autopsia, pero un portavoz le dijo al medio que "no parece ser sospechoso".

La portavoz del alguacil, Michelle Batten, no dio a conocer detalles adicionales sobre la muerte del hombre.

Te puede interesar: Niña de 12 años abandonada en la carretera luego de que su padre matara a golpes a su madre en California: reportan autoridades

Las víctimas fueron sedadas antes del abuso sexual

La víctima de 51 años dijo a los investigadores que Salata le administró gas de la risa durante un procedimiento el mes pasado, cuando sintió que él tocaba sus partes íntimas, según un informe obtenido por el Naples Daily News. Cuando ella le preguntó acerca de lo que estaba haciendo, él se detuvo.

Luego usó más gas y le ofreció un líquido transparente desconocido, posiblemente tequila, para beber, lo que la llevó a "emborracharse" y perder el conocimiento. Más tarde vio a Salata haciéndole sexo oral y penetrándola.

La otra mujer también le dijo a la policía que Salata la violó durante el procedimiento.

El juez Michael Provost había fijado una fianza de 100 mil dólares para el médico, quien pagó la fianza en efectivo a los tribunales y salió de la cárcel bajo fianza, menciona el Naples Daily News.

El consultorio del médico, Pura Vida Medical Spa, se centraba en el contorno corporal, el cuidado de la piel y los tratamientos de spa.

Adam Horowitz, abogado de una de las víctimas, le dijo al Daily Beast el martes que Salata “escapó de la justicia”.

Es decepcionante y frustrante que el Dr. Salata haya escapado de la justicia”, dijo Horowitz en un comunicado. “Se necesitó un coraje tremendo para que mi cliente dijera su verdad. Ella estaba lista para hacerlo responsable en la corte”.

También le dijo al Naples Daily News que cuando un acusado criminal muere repentinamente, el caso se convierte en civil.

Horowitz dijo que planea iniciar un caso civil contra el negocio y el patrimonio de Salata.

Te puede interesar: Niño de 8 años es mutilado y decapitado por enorme cocodrilo frente a sus padres en Costa Rica