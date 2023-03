Madre muere tratando de salvar a sus 4 hijos de morir ahogados en mar de Luisiana; sólo sobreviven dos

LUISIANA.- Un niño de 3 años llevó a los agentes del alguacil a la escena donde su madre y sus hermanas se ahogaron en una playa de Luisiana, según las autoridades.

Samantha Alexander, residente de Ethel, Mississippi, llevó a sus cuatro hijos a Long Beach en Cameron Parish el domingo. Según los informes, la madre de 28 años se metió al agua para salvar a sus hijos.

Sus dos hijas, de 7 y 8 años, se ahogaron. Su hijo de 9 años sobrevivió y pudo pedir ayuda.

Los agentes del alguacil vieron al niño de 3 años caminando cerca de un camino antes de que los condujera al agua, informa Fox News Digital.

Los cuerpos fueron encontrados

El alguacil Ron Johnson le dijo al medio digital NOLA.com que los ahogamientos fueron causados por las condiciones peligrosas en la playas. Los cuerpos de la madre y sus hijas fueron encontrados aproximadamente a 30 metros de distancia.

Tienes olas que chocan contra las rocas del Golfo, y esa energía vuelve a salir", explicó Johnson. La Guardia Costera de Estados Unidos ayudó a los agentes del alguacil en el lugar. "Esas rocas son muy difíciles de escalar, están cubiertas de algas y son resbaladizas", continuó el alguacil, y agregó que los agentes tenían que escalar con las manos y los pies.

Johnson también señaló que la playa estaba muy remota: "Hay muy pocos campamentos allí y no muchos lugares para estacionar", dijo. "No culpo a nadie, pero como sheriff, no me gustaría que nadie fuera a donde otras personas no pudieran verlas".

El hijo de 9 años fue llevado a un hospital local y dado de alta después de una corta estadía. Su padre trabaja en el área de Cameron Beach para una instalación de gas natural licuado, dijo el alguacil Johnson.

