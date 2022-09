Madre de familia acusa discriminación; asegura que no le dan trabajo por sus tatuajes

REINO UNIDO.-Melissa Sloan, una madre de familia que reside en Reino Unido, acusó que ha sufrido discriminación ya que al buscar un trabajo no es contratada debido a la cantidad de tatuajes que tiene en su cuerpo, incluido el rostro.

En una entrevista para el diario Daily Star, la mujer de 45 años de edad relató que su primer tatuaje se lo hizo hace 25 años y desde entonces no ha dejado de hacerse más.

Te puede interesar: Tatuaje, una forma de arte y expresión

Melissa tiene dos hijos y mencionó que sus tatuajes los hace principalmente su novio en casa "al estilo de la prisión". Asimismo, destacan en su cuerpo imágenes como los gemelos Kray en su pierna, conejitos de Playboy y hojas de mariguana en la cabeza.

Es como cuando te fumas un cigarrillo o una copa, te vuelves adicto. No puedo detenerlo ahora, es adictivo, para mí de todos modos. Simplemente no puedo detenerlo", expresó.

Sin embargo, Melissa apuntó que su amor por los tatuajes también ha tenido un impacto negativo en su vida, ya que se le dificulta conseguir un trabajo debido a sus extensos tatuajes.

"No puedo conseguir un trabajo. No me quieren. Solicité un trabajo limpiando baños donde vivo y no me quieren por mis tatuajes", agregó.

FUE VÍCTIMA DE ABUSOS CUANDO ERA NIÑA

Cabe destacar que en mayo pasado, Melissa declaró para el Daily Mail que se hace un tatuaje nuevo cada semana, ya que asegura es su mecanismo de defensa para superar las cicatrices emocionales del tormento que vivió a causa de su hermano.

En dicha entrevista, señaló fue víctima durante una década de su hermano Gavin, que abusó sexualmente de ella desde que tuvo 6 hasta los 16 años de edad, cuando ella decidió marcharse de su casa.

Te puede interesar: Víctima de violación tatúa su cuerpo para cubrir sus heridas emocionales

"He sufrido toda mi vida a causa del abuso. Todo mi cuerpo está cubierto de tatuajes y es mi forma de sobrellevar el trauma de mi abuso infantil. (…) Trato de borrar los recuerdos cubriéndome con tatuajes", indicó.

Ese mismo mes, Gavin Sloan fue finalmente llevado a prisión por una serie de violaciones y agresiones sexuales. No por solo las de Melissa, que por fin pudo obtener justicia luego de tanto tiempo, sino que Gavin abusó y agredió sexualmente a otros niños también.