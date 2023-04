Hombre de California muere después de "dos años de infierno" tratando con psicosis diagnosticada tras infección de Covid-19

CALIFORNIA, Estados Unidos.- Un hombre de 52 años que contrajo covid-19 en los primeros días de la pandemia murió dos años después de desarrollar síntomas de psicosis, dijo su desconsolada esposa.

Natalie Barry y su esposo Aaron Bazzone decidieron ponerse en cuarentena luego de contraer coronavirus en 2020, y el hombre experimentó síntomas como fatiga intensa y congestión. Sin embargo, semanas después de recuperarse, comenzó a mostrar síntomas psiquiátricos que nunca antes había experimentado, dijo su esposa.

Los síntomas incluyeron ver demonios, pasar la noche en hoteles durante cuatro meses porque temía que su casa en San Francisco tuviera micrófonos ocultos y perforar agujeros en su rostro porque pensaba que los extraterrestres le estaban implantando dispositivos de monitoreo.

Trágicamente, el 30 de abril del año pasado, la policía llegó a la casa de la Barry para decirle que el cuerpo de su esposo había sido encontrado en una zona montañosa aislada, menciona el medio Mirror.

La mujer, que describió el período desde que contrajo covid como "dos años de infierno", cree que Bazzone se suicidó después de su batalla contra la psicosis.

Barry le dijo al meido The Independent: "Estaba empuñando un hacha y apagando las luces de las personas alrededor de sus casas porque tenía miedo de los EMF [campos eléctricos y magnéticos] que, según afirmó, provenían de su teléfono y por la noche tenía este zumbido en los oídos".

Un maestro de Carolina del Norte experimentó un brote psicótico similar después de recuperarse de covid-19, dijo su esposa.

Caitlin Hartley dijo que a su esposo Jonathan le diagnosticaron psicosis por covid a pesar de que los médicos inicialmente negaron la posibilidad de que la afección pudiera estar relacionada con el virus.

Hartley le dijo a su esposa que sentía que su mente estaba "corriendo rápido" y parecía como si "pudiera ver el futuro". Luego comenzó la terapia y fue hospitalizado varias veces, con problemas de salud mental. Asimismo, su hija desarrolló "ansiedad extrema" como resultado de la condición de su padre.

Hartley dijo que todavía está lidiando con las secuelas de su condición, un año y medio después de desarrollarla, y ahora trabaja como voluntario en centros locales de salud mental.

Estoy lidiando con los residuos de eso. He estado teniendo mucha ansiedad y mi terapeuta básicamente dijo que estoy en modo de supervivencia". Estaba agradecido de tener a alguien, [mi esposa] me ayudó. Pero hay muchas personas que no tienen a nadie y simplemente están atrapadas en el sistema".