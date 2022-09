Hombre asesinó a su esposa con un hacha y manipuló la escena; condenado luego de 40 años del sangriento crimen

BRIGHTON, Nueva York Estate.- En una tarde fría de febrero de 1982, James Krauseneck llamó a la policía para decir que acababa de encontrar a su esposa muerta en su dormitorio con un hacha en la cabeza. Entre sus dudosos sollozos dijo que acababa de llegar del trabajo cuando se percató de la imagen horrible, estando su hija de tres años en su habitación de su casa en Nueva York.

El espantoso descubrimiento de la joven de 29 años dejó perplejas a las autoridades de Brighton, quienes lucharon por identificar a un sospechoso detrás del asesinato de Cathleen “Cathy” Krauseneck.

El caso, conocido como el "Asesinato del hacha de Brighton" se mantuvo durante décadas sin resolver, incluso cuando el FBI ya estaba involucrado, así como un famoso forense, menciona el Daily Beast.

Sin embargo, en 2019 las autoridades arrestaron a Krauseneck, alegando que el hombre había asesinado a su esposa; preparó la escena para que pareciera un robo que salió mal y luego se fue a trabajar, dejando a su hija en la casa de Del Rio Drive.

Te puede interesar: "Soy humana y cometo errores": Mujer de Montana mata y desolla a un cachorro husky pensando que era un lobo

Sangriento atardecer manipulado

El pasado lunes, un jurado de Rochester condenó a Krauseneck, un execonomista de Eastman Kodak, de asesinato en segundo grado por el crimen del 19 de febrero de 1982.

Lo hicimos, ¡lo hicimos! Justicia para Cathy. Que mi familia finalmente pueda sanar”, dijo Annet Schlosser, la hermana de Cathy, a los periodistas fuera de la sala del tribunal del Salón de Justicia. “Esto nos ha afectado durante 40 años. Hemos estado lidiando con el dolor y la angustia por este hombre y lo vimos alejarse esposado y eso es lo que queríamos. Y no puedo agradecer lo suficiente a estas dos personas aquí y al equipo de investigación por hacer esto por nosotros, esto es increíble”.

Se revela la evidencia en contra del esposo asesino

Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Krauseneck asesinó a su esposa con un solo golpe en la parte posterior de la cabeza dentro de su casa, lo que dejó claro por qué no había otro ADN presente en la escena que sugiriera que otro agresor había ingresado a la casa.

En el momento del asesinato, Krauseneck le dijo a la policía que se había ido a su trabajo en Eastman Kodak alrededor de las 6:30 am del día en que mataron a su esposa. Esa línea de tiempo inicialmente le echó la culpa a Krauseneck porque un médico forense concluyó por primera vez que Cathy había muerto entre las 6:55 a.m. y las 8:55 a.m. de ese día.

Más tarde, cuando los investigadores revisaron este caso en 2015 con la ayuda del FBI, el famoso médico forense Michael Baden determinó que la temperatura corporal de Cathy en realidad indicaba que podría haber sido asesinada cuando Krauseneck estaba en casa.

Los fiscales dijeron a los miembros del jurado que el FBI pudo usar nuevas formas de pruebas de ADN en la evidencia física en la escena y encontró mucho ADN de Krauseneck pero nada de extraños. El asistente del fiscal de distrito, Patrick Gallagher, dijo después del veredicto de culpabilidad que el jurado el lunes “llegó a esa conclusión porque no había otra conclusión en este caso”.

Había tensión en la vida matrimonial

Los fiscales también señalaron que después del asesinato, los investigadores se enteraron de que Krauseneck nunca completó su doctorado en la universidad, pero siguió enseñando en Lynchburg College y consiguió un trabajo en Eastman Kodak. Ambos roles, dijeron, dependían de que Krauseneck tuviera un doctorado. Las autoridades creen que el título falso de Krauseneck puede haber sido una fuente de tensión entre él y su esposa, y señalan que encontraron un folleto de asesoramiento matrimonial dentro del automóvil de la familia.

El equipo de defensa del execonomista, sin embargo, insistió en que la evidencia circunstancial en el caso no apuntaba necesariamente a Krauseneck. También argumentaron que la policía no prestó suficiente atención a Edward Laraby, un asesino convicto, quien confesó haber matado a Cathy en una carta de 1986 que escribió justo antes de morir en prisión.

Esa carta de 1986 contenía información falsa sobre el crimen, lo que llevó a las autoridades a creer que Laraby no era el verdadero asesino.

Fue escrito en el contexto de que se estaba muriendo, a punto de enfrentarse a su enemigo”, argumentó el abogado defensor Bill Easton durante el juicio. "Hay algunas cosas incorrectas en la declaración... pero algunas son consistentes... [como la] noción de que limpia el hacha con una toalla de baño".

Krauseneck será sentenciado en noviembre uey enfrenta al menos 15 años de prisión.

Te puede interesar: Mamá de Missouri drena un estanque para recuperar los restos de su hijo asesinado en 2015