"Soy humana y cometo errores": Mujer de Montana mata y desolla a un cachorro husky pensando que era un lobo

Una mujer de Montana provocó indignación luego de que recurrió a las redes sociales para mostrar con orgullo el cadáver de un husky siberiano que mató en una cacería y luego desolló; lo había confundido con un cachorro de lobo.

Amber Rose, de Miller City, publicó las imágenes extremadamente gráficas en Facebook, donde se le muestra agarrando un rifle y sonriendo mientras sostiene el cadáver del animal.

Esta mañana me propuse una cacería de depredadores en solitario para un oso negro de otoño, sin embargo, tuve la oportunidad de tomar otro cachorro de lobo depredador 2022 fue una gran sensación enviarle un mensaje de texto a mi hombre y decirle que acabo de fumar un cachorro de lobo. #firstwolf #onelesspredatorMT”, escribió Rose.

Amber Rose mató y desolló a un cachorro de Husky

Su publicación provocó una reacción violenta inmediata por parte de los amantes de los animales, quienes señalaron que el animal que ella sacrificó no era un lobo bebé.

“Amber Rose aquí cazó, disparó Y DESOLLÓ un HUSKY… no un lobo, un #HUSKY obvio”, señaló un furioso usuario de Twitter. “Además, el hecho de que lo esté llamando 'cachorro' me preocupa porque piensa que está bien cazar animales jóvenes que, como saben, no es bueno para el ecosistema de un área #revocarsulicencia”, agregó el amante de los animales.

Otro usuario se enfureció diciendo que “esta mujer se jacta de atrapar, matar y despellejar a un perro mientras afirma que es un cachorro de lobo. Esto es muy claramente un husky siberiano... Espero que @MontanaFWP investigue esto".

La Oficina del Sheriff del condado de Flathead emitió un comunicado diciendo que había sido contactada por alguien que informó haber recogido "varios perros husky y pastores" en el área de Doris Creek en el Bosque Nacional Flathead, menciona el NYP.

El departamento dijo que se le informó que uno de los perros “podría haber recibido un disparo”.

Las partes pudieron recoger 11 perros que fueron entregados a Control de Animales y llevados al refugio de animales”, se lee en un comunicado. “Durante esta investigación, nos informaron a través de Montana Fish Wildlife and Parks que uno de los perros podría haber recibido un disparo”.

La oficina del alguacil, el Control de Animales y las agencias de caza y pesca dijeron a TMZ que han iniciado investigaciones sobre el tiroteo.

¿Defensa propia?

Mientras tanto, Rose reaccionó a la condena admitiendo su error, pero insistió en que le disparó al animal en defensa propia.

Compré mi etiqueta (permiso) de lobo antes de salir a cazar un oso en caso de que me encontrara con un lobo [...] por lo que pensé que podría ser un híbrido... durante este tiempo mi seguridad era la máxima prioridad... este animal estaba gruñendo, aullando y viniendo hacia mí como si me fuera a comer [Sic]”, escribió en Facebook.

“Sí, cometí un error porque pensé que era un cachorro de lobo híbrido”, escribió, y agregó que no sabía que varios perros “cayeron 11 millas en el desierto”.

La cazadora empujó a sus atacantes diciendo que ella es “humana” y cometió un error.

De acuerdo con las regulaciones establecidas por Montana Fish, Wildlife and Parks , una persona puede capturar hasta 20 lobos con no más de 10 mediante la caza y no más de 10 mediante la captura. Para la caza, se requiere una licencia separada para cada lobo.

