Ganador de lotería gasta un récord de 50 millones en 8 años antes de morir

REINO UNIDO.- Un hombre originario de Reino Unido, de los mayores ganadores de la lotería británica, gastó la increíble suma de 50 millones de dólares en ocho años.

Entre las cosas en la que Colin Weir, de North Ayrshire, Escocia, gastó un promedio de 131 mil dólares por semana se encuentra un equipo de fútbol, carreras de caballos y autos extravagantes.

La cantidad parece extraordinaria hasta que conocemos que el premio que Weir, un camarógrafo casado con una enfermera, ganó la enorme suma de 257,6 millones en Euromillones en 2011.

Entre los autos más caros que compró se encuentran un Bentley Arnage antiguo, un Jaguar F-Pace SUV y un Mercedes-Benz E Class Estate, según The Independent.

Sus caballos purasangre

También se compró una casa de 6 millones, que de acuerdo con diarios locales, costó 6 millones, sin contar la enorme suma que usó para renovarla.

Weir también se compró tres caballos purasangre de carreras, entre ellos está If You Say Run, una yegua irlandesa.

Estas son solo algunas de las cosas en as que gastó un promedio de 131 mil 900 por semana antes de perder la lucha contra una insuficiencia renal, misma que le dio la muerte.