Expertos de la NASA aseguran que no existen datos que respalden conexiones entre ovnis y vida extraterrestre

WASHINGTON.- Este miércoles, los especialistas pertenecientes al grupo de la NASA encargado de investigar los Objetos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), comúnmente conocidos como ovnis, declararon que hasta el momento no han descubierto ninguna evidencia que indique una vinculación directa entre estos fenómenos y la existencia de vida extraterrestre.

En este punto, realmente no tenemos ningún dato explícito que sugiera que hay una conexión entre los UAP y la vida extraterrestre", expresó en una rueda de prensa David Grinspoon, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias, que forma parte del equipo.

La rueda de prensa tuvo lugar después del primer simposio público realizado por los expertos que forman parte del grupo de la NASA encargado de investigar los UAP, el cual fue creado en junio del año pasado con el objetivo de avanzar en la comprensión científica de estos fenómenos.

En julio próximo, se lanzará el informe exhaustivo que detallará los hallazgos realizados por este grupo compuesto por 16 especialistas provenientes de diversas áreas.

En total se han estudiado aproximadamente 800 fenómenos que se han producido en las últimas tres décadas, la mayoría de ellos fenómenos totalmente identificables y una minoría que no se sabe qué son.

Tenemos que admitir que hay cosas por ahí que no entendemos y, de hecho, en algunas de ellas no se entienden bien", apuntó Grinspoon, pero no se ha visto "ninguna evidencia que indique que las UAP tienen algo que ver con fenómenos extraterrestres".