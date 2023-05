¿Cuántas posibilidades hay de que un asteroide golpee la Tierra de manera mortal en los próximos mil años?

ESTADOS UNIDOS.- En los últimos tiempos se han incrementado los videos en Internet donde pedazos de meteoritos iluminan el cielo de distintas regiones del mundo, si bien la gran mayoría de ellos se desintegran antes de tocar la Tierra, esto ha hecho aumentar la duda de si estamos seguros ante la caída de asteroides potencialmente mortal para la humanidad.

Si tú también te has hecho esta pregunta, no te preocupes, de acuerdo con un estudio realizado por Oscar Fuentes-Muñoz de la Universidad de Boulder, Colorado, EU, publicado en The Astronomical Journal, las probabilidades de que un gran asteroide golpee la Tierra en los próximos años son “probablemente ninguna”

Son buenas noticias. Hasta donde sabemos, no hay impacto en los próximos mil años”, dijo Fuentes-Muñoz.

Caída de asteroides mortales en la Tierra son raras, según la NASA

Según el portal Techonolgy Review, se cree que los dinosaurios desaparecieron hace unos 66 millones de años luego de que un asteroide de 10 kilómetros de ancho impactara contra la Tierra y acabara con toda la vida en ella en cuestión de horas, provocando un invierno que duró décadas.

Hoy en día se sabe que este tipo de impactos son raros, además de que la NASA ya ha estimado en otras ocasiones que un evento de este tipo, que termine con la civilización de la Tierra, ocurre una vez cada millón de años. Sin embargo, es algo que no puede descartarse.

Por su parte, Fuentes-Muñoz y sus colegas consideran que el catálogo de asteroides próximos a la Tierra que tienen un tamaño mayor a esta, de la NASA, ya se encuentra completo en un 95% y se sabe que existen cerca de mil de estos objetos, de los cuales se ha logrado predecir sus trayectorias hasta dentro de un siglo.

1994 PC1: El asteroide con mayor riesgo de impacto en la Tierra

En el estudio, los investigadores utilizaron un método para determinar cuán cerca estaban los asteroides de la Tierra en un lapso de mil años.

"Se nos ocurrió un enfoque computacionalmente menos intenso para echar un vistazo a un intervalo de tiempo más largo", dijo Davide Farnocchia, del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en California, y coautor del estudio.

Entre los asteroides que modelados con este método se encontró que el 1994 PC1, de aproximadamente un kilometro de ancho, tiene 0.00151% de probabilidades de pasar dentro de la órbita de la luna en los próximos mil años. Si bien es pequeño, el riesgo de que choque con la Tierra es diez veces mayor al de cualquier otro asteroide.

“Todavía no es probable que vaya a chocar, pero será una muy buena oportunidad científica, porque será un enorme asteroide que estará muy cerca de nosotros”, explicó Fuentes-Muñoz.

Los asteroides más cercanos a la Tierra, según la NASA

Este estudio está inspirado en una solicitud hecha por el Congreso de Estados Unidos a la NASA en 1998, donde le pidió catalogo el 90% de los asteroides que se encuentran cerca de la Tierra que tengan más de un kilómetro de tamaño.

“En general, los impactos de asteroides capaces de causar un daño significativo a la Tierra son extremadamente improbables. Por si acaso, estamos haciendo nuestra debida diligencia”, dice Farnocchia.

No obstante, hay más asteroides que son más pequeños, que también representan un riesgo para la Tierra, como el de 20 metros de ancho que explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, en 2013 y dejó a más de mil personas heridas, además de romper ventanas pese a su tamaño.

"Los objetos más pequeños aún causan mucho daño", dijo Áine O'Brien, científica planetaria de la Universidad de Glasgow.

NASA continúa rastreando asteroides pequeños

Hoy en día continúan rastreándose asteroides pequeños, así como de más de 140 metros de diámetro, los cuales podrían destruir una ciudad, por lo que el catálogo de la NASA está completo en un 40%, detalló Fuentes-Muñoz.

“Pero depende de cuántos haya, lo cual es realmente incierto. No estamos seguros. Pero existe la esperanza de que las nuevas encuestas del cielo nos proporcionen una tasa de integridad mucho mayor”, dijo.

En 2024, el Observatorio Vera Rubin, ubicado en Chile, comenzará un amplio estudio del sistema solar que contribuirá con hallazgos importantes.

Sin embargo, por el momento parece que la civilización puede estar tranquila.

"En algún momento, habrá algo que se dirija hacia aquí", dice O'Brien, aunque al parecer es poco probable que llegue antes del año 3000.