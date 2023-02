Hombre chino se sacó la lotería y se lo ocultó a su esposa durante 2 años; le daba dinero a su ex

CHINA.- Un hombre chino que ocultó a su esposa sus ganancias multimillonarias en la lotería recibió la orden de un tribunal de indemnizar a su expareja.

El hombre, cuyo apellido es Zhou, ganó la asombrosa cantidad de 10 millones de yuanes (27 millones 119 mil 460 pesos mexicanos) en 2021. Sin embargo, en lugar de compartir su nueva riqueza con su esposa, Zhou continuó con su vida como si nada hubiera pasado y le ocultó las ganancias.

Esto significó que cuando las ganancias de la lotería se pagaron en su cuenta bancaria, no celebró con unas vacaciones de ensueño para la pareja, ni siquiera con una botella de vino para brindar por el premio. Más bien, Zhou transfirió dos millones de yuanes a su hermana y otros 700 mil yuanes a su exesposa para que pudiera comprar un apartamento para ella, informó el Daily Mail.

Te ocultó el dinero a su esposa, pero le dio dinero a su ex

Eventualmente, la esposa de Zhou descubrió la fortuna oculta. No se sabe cómo descubrió que él había escondido el dinero, pero tan pronto como lo hizo, supuestamente solicitó el divorcio y lo demandó por su parte del dinero. La esposa de Zhou, cuyo nombre se desconoce, solicitó al tribunal que le otorgara dos tercios del dinero restante después de impuestos.

La mujer debería haber tenido derecho a la mitad del dinero por estar casada con Zhou, y le pidió al tribunal más, debido a que él hizo todo lo posible para ocultarle el premio mayor.

Le tuvo que dar el dinero que le quería ocultar

Un tribunal en Wenzhou, Zhejiang, estuvo de acuerdo con ella y le dijo a Zhou que tenía que reembolsar a su ahora exesposa 2,7 millones de yuanes.

Aunque esta es una historia inusual, parece que no es poco común en China, pues no es la primera vez que un hombre ganador de la lotería en el país asiático oculta la fortuna a su familia con tal de no compartirla.

El gobierno chino organiza loterías nacionales para recaudar dinero para programas culturales y de bienestar en todo el país. Los ganadores pagan impuestos sobre su pago.

