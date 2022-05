EU: Dueño de restaurante consigue comprar fórmula para bebés y la regala a familias necesitadas

TEXAS.- Benji Arslanovski es el propietario de un restaurante llamado Our Place y decidió ayudar a las familias más necesitadas en medio de la escasez de fórmula para bebés que hay en Estados Unidos.

También te puede interesar: EU: Ante la escasez, padres intercambian y venden fórmula para bebés

De acuerdo a The Dallas Morning News, Arslanovski no necesitaba fórmula para sus propios hijos, pero compró seis cajas de fórmula Gerber de US Foods y corrió la voz en redes sociales. Quedó sorprendido por la respuesta de la gente.

Oh, Dios, había tanta gente que lo necesitaba, especialmente las nuevas mamás que luchan por producir leche.

Tengo tres hijos, así que puedo imaginar cómo es estar en esa situación.

Respuesta de las familias

Padres de toda el área de Dallas se presentaron en el restaurante el fin de semana y le contaron a Arlasnovski sus historias en la lucha por conseguir fórmula para sus bebés. Un hombre dijo que esposa había dado a luz a mellizos y no podía producir suficiente leche para alimentarlos.

Tranda Franklin, una abuela que había estado tratando de encontrar fórmula para su nieto de 10 meses, llamó el lunes por la mañana a Our Place para preguntar si aún había fórmula disponible. Aunque aún no había llegado el camión de reparto, le prometieron llamarla poco después.

También te puede interesar: EU: Escasez de fórmula para bebés aumenta el interés por los bancos de leche

Me llamaron para decirme que había llegado la fórmula y cuando llegué tenían una lata esperándome”, dijo Franklin.

Esto es una gran bendición. Ha sido muy estresante. Con los precios de la gasolina como están y teniendo que ir de un lugar a otro buscando la fórmula y no tener éxito, es muy difícil. Estábamos en nuestra última lata de fórmula para mi nieto y solo teníamos suficiente para hacer de tres a cuatro botellas más.

Antes del negocio del restaurante, Arslanovski administraba el programa de atención médica de US Food, por lo que investigó si podía comprar algunas cajas de fórmulas junto con su pedido habitual en el restaurante, y descubrió que la empresa tenía un stock.

Las latas que ordenó al principio se agotaron rápidamente, pero ordenó 20 cajas más para entregar durante esta semana. Aseguró que lo seguirá haciendo mientras la gente lo necesita y mientras US Foods tenga fórmula en existencia.